梁芷珮帶女兒染髮被批　靚媽強調染髮劑好安全︰暑假玩吓冇乜所謂

現年39歲的藝人梁芷珮（Christy）有跟老公育有二子一女，是一個大家庭！而靚媽Christy同時兼顧演藝事業和照顧家庭，可以說是相當忙碌。不過，日前她都抽時間帶8歲女兒Kasey去髮型屋轉新髮型。她在IG分享片段，見到Kasey有一部份的頭髮染了帶點深粉紅色的顏色，非常醒神。不過就有網民質疑不應該這麼快就為小朋友染髮，會損害他們的頭髮健康等等，惹來連番批評。



Christy是好媽媽一名。（IG@imchristyleung）

Christy日前帶小朋友去染髮，網民大讚Kasey的新髮型好看，不過就引來不同的迴響，有人擔心的說︰「咁細個染髮會唔會好傷頭髮同頭皮」、「咁細個唔好染髮啦，返學點算？」、「返唔返到學㗎？」等等問題，有人就說︰「唔洗理其他人點諗！不過要小心頭髮健康啊！」引發連番討論。而Christy回覆《香港01》記者時表示都知道網民好關心，她指自己也不是第一次幫女兒染髮，她說︰「其實安全嘅，因為我個髮型師係好有經驗嘅髮型師，佢亦都唔係貼住頭皮嚟幫佢染，差唔多有兩吋，頭皮對落兩吋，完全掂唔到頭皮，同埋嗰啲係啲天然嘅染髮劑，好容易甩，好快洗得甩，所以安全嘅！」她又說︰「我聽我個髮型師講佢係用果酸護髮嗰啲東西，所以會特別上色，但係都係啲天然物料。」

Christy帶女兒去染髮再次引起網民的批評。（IG@imchristyleung）

Christy帶女兒去染髮再次引起網民的批評。（IG@imchristyleung）

至於有關返學的問題，Christy亦一早有考慮過，她透露其實髮色並不算太明顯加上她讀的學校對這方面也不太嚴格，「其實Kasey個頭髮佢染嗰啲係個底嚟㗎咋，如果我唔揭起啲頭髮，都唔係好見到嘅，同埋Kasey讀嗰間學校呢方面都OK嘅，國際學校佢哋冇咁嚴格。」另外，他們一家人下個月會出發遊非洲，拍攝《非洲潮什麼》，她說︰「同埋最主要其實我哋下個月飛啦，所以佢返到嚟9月開學嘅時候，啲色都應該甩晒，我覺得暑假玩吓冇乜所謂啦！」

Christy之前也曾帶女兒染髮，當時Christy表示只是想讓女兒開心過年。（梁芷珮fb影片截圖）

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事實上，Christy去年年頭的確也曾帶女兒去染髮，當時也鬧出一些風波，有人認為Christy過早容許女兒染髮，擔心影響Kasey健康；亦有人批評她是怪獸家長及無家教，更嚴重地說她「唔識教女」，讓女兒在學時期「為一時之樂趣而不顧後果」。面對網民熱烈回應，Christy亦即時解話，指女兒的頭髮早已「長到落腰」，因此打算於計劃剪去的部份局部染色，讓女兒開心過年，「唔係成頭染，而且冇染髮根」。她重申，髮型師使用具天然成份及非永久的染髮劑，認為網民的批評想太多，強調不會做出傷害女兒的事，「過年後，粉紅色會甩，頭髮會剪，件事好簡單㗎咋，大家可能諗多咗喇。」當時有網民支持她，覺得批評者實在太守舊！

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