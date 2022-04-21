蔡明思Jessica臨盆前影大肚照　四肢纖幼面部零水腫狀態大勇

下月8日便是母親節，跟台灣老公陳冠廷結婚兩年多的前Super Girls成員蔡明思（Jessica），去年12月開心宣布佗B女逾5個月，近日更誕下女兒！首次以「媽咪」身份慶祝母親節的她，為記錄初為人母的感動與難忘回憶，早前趁臨盆在即，挺住「巨肚」拍下「母女」珍貴的靚相。

蔡明思早前佗住大肚影珠寶相。

拍攝當日，Jessica特意戴上周大福母親節系列珠寶首飾，自信地擺出多個靚媽甫士，「最索孕婦」之名果然名不虛傳；現場所見，懷孕期間一直勤力運動的她，四肢纖幼、面部零水腫，狀態大勇！Jessica興奮地表示：「呢個系列蘊含住『孩子永遠是媽媽的掌心瑰寶』嘅意思，懷孕後我更加感受到媽媽偉大嘅愛，今次可以陀住小小思（其女兒乳名）一齊影呢輯相，真係別具意義，將來我都會一直守護住囡囡，希望佢健康快樂地成長。」又謂期待明年收到「小小思」所送的禮物，共度每一個甜蜜溫馨的母親節。

蔡明思期待明年收到「小小思」所送的禮物。

此外，本地人氣YouTuber「波仔」黃浚銘（Boris）的胞姊黃爾汶（Agnes，家姐），日前也跟媽媽Cherie「母女檔」上陣，演繹周大福母親節系列珠寶首飾。席間，情同姐妹的兩人默契十足，Agnes還賣口乖冧道：「多謝媽咪辛辛苦苦湊大我哋三隻百厭精，送呢款吊墜畀佢就啱晒，代表住我哋對佢永恆不變嘅愛。」至於坐擁33萬粉絲的中韓KOL Sue Chang（張厚耀），育有4歲大女Jane和兩歲幼女Kaia，雖然已是兩女之母，但心境、外形絕不輸給廿歲少女，就如盛開的康乃馨一樣，年輕、美麗、迷人地綻放。