張智霖曾因失落視帝疑有怨言　樂意重返TVB拍劇：TVB是我的恩人

近年積極在內地發展的張智霖（Chilam）及袁詠儀（靚靚），經常以夫妻檔出席活動及參加綜藝節目，人氣強勁。早前Chilam有份參演的劇集《家族榮耀》熱播，不少香港觀眾都大讚他的演出，更希望他拍更多港劇，而Chilam在接受訪問時亦表示不排除會重返TVB拍劇：「如果有好的劇本一定會回去啊，始終我也是在TVB有很多回憶在裏面，TVB是我的恩人，對。」



張智霖（Chilam）在接受訪問時表示不排除會重返TVB拍劇，更指TVB是恩人。（影片截圖）

Chilam在《十月初五的月光》中飾演的初哥哥及由佘詩曼飾演的君好至今都是經典。（影片截圖）

歌手出身的Chilam曾參演過不少劇集，當中他在《十月初五的月光》中飾演的初哥哥至今都是經典，2013年他更憑《衝上雲霄II》中Cool魔一角成為大馬雙料視帝，其後在《萬千星輝頒獎典禮》上獲得全民選出的「最受歡迎電視男角色」，但就失落香港視帝，當時他接過獎項後在台上講道：「咁係咪代表TVB唔鍾意我呢？點解全民投票我先至攞到嘅？其實親生仔固然之係可愛啦，但係有一種仔女都係好可愛，就係當你需要佢嘅時候，佢會及時出現，呢啲叫義氣仔女。」不過當時有網民批評Chilam此番說話不夠大方得體，而他事後就解釋只是講笑。

Chilam在《衝上雲霄II》中飾演Cool魔一角大受歡迎。（劇照）

在《萬千星輝頒獎典禮2013》上獲得全民選出的「最受歡迎電視男角色」。（視覺中國）

事實上Chilam在拍完《衝上雲霄II》後未有再接拍TVB劇集，如今的他在內地演藝圈順風順水，相信九年時間早已沖淡「恩怨」，Chilam亦非常念舊情，極有可能回巢拍劇！