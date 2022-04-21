肥美人︱參賽者力爭12強席位　練美娟強吻紅中所為何事？

ViuTV選美真人騷《肥美人》逢星期一至五晚，晚上9時30分播映，節目由駱振偉（Thor）、練美娟（娟姐）、陳葦璇擔任主持，打破世俗對肥人的審美框框，以真人騷形式讓參賽者挑戰自我﹅發揮才華，呈現什麼是「自信就是美」的概念。

《肥美人》一班參賽者在準決賽中挑戰傳統選美項目。（節目畫面）

《肥美人》選美準決賽於今晚（21/4）繼續進行，ERROR成員保錡（吳保錡）與阿Dee（何啟華）繼續代入不同情景，化身考官考驗一班參賽者的急才，同時亦以前輩身份鼓勵肥美人勇敢追夢。其中，20號參賽者朱美玲（紅中）便要挑戰與保錡及阿DEE演出「大嬸的愛」，重演劇集《大叔的愛》經典一幕浴室戲，紅中與保錡深情對望，加上無厘頭對白，逗得評判哈哈大笑。之後，娟姐突然殺出，再與紅中對戲，出其不意咀向紅中，奪走紅中螢幕初吻，將氣氛推至高峰。紅中立即抓緊機會，要求與保錡及阿Dee演出咀戲，兩人連忙躲避。

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而25號參賽者梁秋萍（包包）就被考到，要說服保錡及阿Dee讓自己成為ERROR下個MV女主角，包包即場與阿Dee對舞，令阿Dee不禁激讚：「有啲Connect，可以用到！」