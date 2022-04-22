尹天照曾效力亞視逾20年　拒絕過檔TVB：佢哋好分黨派、名次

現年57歲的尹天照當年憑亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中況天祐一角而深入民心，更令他成為當家小生，他與萬綺雯飾演的馬小玲更是經典熒幕情侶，備受劇迷追捧。不過在拍完《我和殭屍有個約會》後，尹天照因薪酬問題離巢，早前他接受港台節目《一起走過》訪問時就重提此事：「嗰陣時我傾緊約嘅，其實冼志偉已經幫我傾好晒，傾好價錢，你知啦我哋亞視一朝天子一朝臣，點知我就遲咗一個禮拜傾，本來就加幾萬嘅，之後呢加五百。」



尹天照早前接受港台節目《一起走過》訪問。（影片截圖）

由於雙方未能達成共識，尹天照決定離巢，但之後他就主動找到亞視當時的董事局主席林百欣，協商開拍《我和殭屍有個約會II》的條件及薪酬：「林伯真係好人，佢一加加我5萬，我失去嗰啲攞返晒返嚟，一集加5萬。」雖然尹天照曾一度離巢，但前前後後都在亞視效力逾20年，不過原來他本來是計劃投考TVB藝員訓練班，但就在面試前一日遭打劫，結果他被打到周身傷，翌日帶傷面試的他未能成功。之後尹天照轉為投考亞視藝員訓練班，成功獲得取錄，畢業後簽約亞視，正式入行。

尹天照憑亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中況天祐一角而深入民心，他與萬綺雯飾演的馬小玲更是經典熒幕情侶。（劇照）

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貴為亞視當家小生的尹天照，自爆曾有人挖角，但他就拒絕跳槽：「我成日都覺得雖然亞洲電視喺香港較為弱啲嘅，但我哋開工嘅時候好開心㗎。我見識過TVB佢哋嘅制度，亦都同嗰邊啲藝人傾過，佢哋好分黨派、名次，ABC Grade，我接受唔到。你見到我喺（亞視）開工，我甚至乎做替身替其他同事唔收錢，佢哋唔打得我咪打埋佢囉。嗰陣時拍《滿清十三皇朝》，監製話我喺珠海冇戲嘅，但想我上去幫幫手，因為武師唔夠，睇吓我哋可唔可以做武師替吓身，咁我就打畀阿達（駱達華）問有冇興趣上去玩吓，不過我就同監製講替還替，我哋都要攞啲錢㗎喎，譬如替十個你都起碼要畀返兩個我呀，但我哋真係替得好忙嘅，替完之後我哋就將啲錢攞出嚟一齊食晒佢囉，請埋全組人食。」

尹天照曾被《我和殭屍有個約會III永恆國度》同劇女演員王秀琳（Mango）指控非禮。（IG@mango_wong）

尹天照在2004年拍攝《我和殭屍有個約會III永恆國度》時曾捲入桃色風波，同劇女演員王秀琳（Mango）聲稱對方駕車送自己回家時對她強吻、拖手，甚至想伸手入其衫內，事後尹天照稱樂意與女方對質，而Mango決定報警處理，最後尹天照不被起訴，雖然事件告一段落，但雙方都因而形象受損。2010年，尹天照太太Teresa不幸患上血癌，為了照顧老婆，尹天照離開亞視，直至Teresa進行了骨髓移植後，他才回歸幕前。近年尹天照多在內地發展，除了登台演出之外，亦有接拍廣告、電視劇及電影，仍甚有市場！