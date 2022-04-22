逐流時代．專訪｜陳雅麗北漂十年回流香港冇人識：我覺得好正常！

夢想人人有，但肯付出幾多代價去實踐，才是重點所在。由金牌導演戚其義執導的亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》，當中就講述香港社會「階級固化」的情況，社會資源和財富都被上流社會人士掌握，一班主角決定寄生在豪門世家身上去實踐自己的目標。戲中飾演律師高幗馨的陳雅麗（Allie）亦曾為了圓演員夢，孤身一人遠赴北京就讀北京電影學院，更在內地發展長達十年，Allie早前接受《香港01》專訪時，分享了不少過往經歷及入行多年的感受。

陳雅麗在劇中飾演律師高幗馨。（陳順禎 攝）

現年34歲的Allie在2011年大學畢業之後，為一圓演員夢選擇北漂到北京電影學院進修一年，她憶起當時下決定時全憑一個「勇」字：「真係無知者無懼，加上細個任性，我係嗰啲諗得出就要做得到嘅人，我唔會得個諗字，呢個世界冇『如果』，淨係得『結果』。」所以就算父母極力反對，指她一個女仔孤身到遠方讀書會好危險，Allie仍然決心北上追夢。

初到北京的Allie人生路不熟，開始思鄉想念家人，便向請母親來北京陪伴自己讀書，不過卻被媽媽斬釘截鐵地拒絕，對方更說：「我要陪你爹哋！」令Allie亦只能無奈接受並獨自面對難題，Allie憶述當時的情況：「因為有呢啲經歷個人先會成長，太過溫室嘅話自己係唔會長大，要碰過釘先知道人生就係咁。」

Allie認為呢個世界沒有「如果」，只有「結果」，因此要好好做選擇。（陳順禎 攝）

畢業後的Allie主力在內地發展，至今已經入行十年，《逐流時代》這部作品，是她首次參與本地劇集的拍攝。被問到為何萌生回港發展的念頭時，Allie表示：「我冇特別揀任Location去拍戲，只係咁啱去咗北京學表演，去到嗰度就自然開始喺嗰度Casting，又得到啲工作機會，所以喺嗰度開始表演生涯。」Allie坦言自己不時會有想回港的想法，但真正令她付諸行動的契機是疫情的爆發：「中間都有試過發展得唔好諗住返香港，每當諗住放棄就會有新嘅機會，演員係好被動嘅嘢，因為有機會所以我就繼續做。而去到疫情嘅時候我唔想自己一個面對，我想同屋企人一齊，所以我決定返香港。」

回港後的Allie在機緣巧合的情況下收到一通電話，令她獲得《逐流時代》的選角機會，Allie回憶起當時選角的情況：「當時係第一次見到戚其義導演，同林文龍先生，然後就開始Casting，演戲之後開始同導演傾偈，我就直言『好欣賞你，因為細細個睇金枝玉葉，好希望可以同你學習』，而戚導演就回應『你一定會』。」戚其義的這個回答令Allie認為自己有機會被選中，不過隨後一年的時間中，她一直都沒有收到相關的電話，正當她以為自己要落選時，Allie才收到電話並獲得等待了一年的好消息。

陳雅麗首次參與本地劇集的拍攝。（陳順禎 攝）

不少演員認為戚其義處事嚴厲，被問到在拍攝時候有沒有捱罵，Allie就勁讚戚其義是位好導演、好監製：「佢好Nice！會將演員情緒擺喺第一位，好記得有一日我有十幾場戲，好多台詞，我去到現場所有工作人員都會同我講『今日幾多點收工睇你啦』，令我覺得有種無形嘅壓力喺到。去到片場嘅時候，導演見到我第一時間就講『今日全日都係你啲戲，唔好緊張慢慢嚟，最緊要穩陣因為今日係你好重要嘅戲份要淡定慢慢嚟。』」而戚其義的安慰令Allie覺得自己不再孤單：「真係好有Team spirit！感覺好熱血。」

Allie就勁讚戚其義是位好導演。（陳順禎 攝）

近來無綫（TVB）與ViuTV之間的電視大戰愈演愈烈，被問到為什麽會選擇參演「亞洲心動娛樂」作品時，Allie直言：「自己冇諗太多，因為演員好被動，係我俾人揀，唔係我揀人哋，所以有一個咁好嘅導演，有一個好嘅作品，揀到我喎，我根本唔會去諗咩平台。」即是不排除再北上拍戲、拍劇？Allie毫不猶豫地回答：「我唔抗拒㗎！我覺得演員冇分地域，譬如梁家輝先生以前拍過好多台灣嘅戲，如果台灣導演睇得起我，我都可以去台灣拍戲，所以我覺得唔關Location事。最緊要係有一個好嘅導演、好嘅班底，令我可以學到嘢。」

Allie認為拍戲最重要有一個好的導演、好的班底，令她可以從中學習。（陳順禎 攝）

Allie入行約有十年，在內地參與過不少電視劇及電影，並獲得內地網民的讚賞，但在香港卻沒有太大迴響，Allie就非常坦蕩蕩回應：「我覺得好正常！我覺得內地同香港嘅觀眾有啲唔同，但係唔緊要啦！我而家喺香港都拍咗《逐流時代》，今次就係我交一個成績表畀香港觀眾，所以我自己都好緊張。」

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