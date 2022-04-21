49歲劉畊宏直播健身粉絲暴漲千萬　三大原因彈起有周杰倫助力？

49歲台灣藝人劉畊宏最近因「直播健身」爆紅，據數據工具新科統計，劉畊宏的抖音賬號近30日漲粉556.6萬，場均在線人數峰值16.05萬，是近期最火爆的直播間之一。



每晚都有數百位網友跟著劉畊宏健身。（視頻截圖）

其實劉畊宏的第一場健身直播在今年2月18日才開啟，每周直播五日，每次大約兩小時，短短7日漲粉逾千萬，至今兩個多月以來，粉絲已達2571.3萬，可謂直播界的新晉頂流。有內地媒體報道，一位MCN公司內部人士透露，劉畊宏3月的短視頻報價為20萬元（約24萬港元）左右，現在預計翻倍，之後可能會開始直播帶貨；還有頭部廣告公司商務透露，現在有品牌想在劉畊宏的一個60秒短視頻中植入，價錢為50萬（約61萬港元）。

劉畊宏抖音粉絲直逼3000萬。（抖音截圖）

不過，一開始劉畊宏直播時也因「違規」被禁了三次，原因一次比一次有戲劇性。最初是因為露腋毛，系統彈出「不雅觀」提示而中斷直播；其後劉畊宏刮掉腋毛，又被指「胸肌太大」，被平台誤判為「哺乳期擦邊球」再度被禁，於是夫妻便穿上羽絨直播；而第三次更是冤枉，有網友在直播間詢問周杰倫健康狀況，劉畊宏說了句「祝周杰倫健康」，結果平台表示「涉及醫療健康」，再度被迫下線，真是好氣又好笑。不過，也正因如此，劉畊宏的直播火速彈起，討論度極高，很多網友抱著好氣的心態進入直播間一探究竟，結果被他強大的感染力帶動。

之所以劉畊宏的直播健身會如此受歡迎，想必離不開這三點：首先，由於各地疫情反復，很多地區都進入封控狀態，尤其上海，民眾被困家中，少有走動，健身成為了放鬆身心的重要途徑，且臨近夏天，大家都期盼解封之後可以四處遊玩，因此居家健身是一個不錯的選擇。

劉畊宏一周五日都積極帶動大家做運動。（微博@劉畊宏willliu）

其次，劉畊宏直播間經常與明星互動，且背景音樂還採用了好友周杰倫的歌，讓大家耳熟能詳，做起運動上來也更加快樂有趣，不會感到枯燥。

劉畊宏選擇《本草綱目》作背景音樂相當受歡迎。（視頻截圖）

兩人是多年好友。（facebook圖片）

再者，劉畊宏健身多年，在直播間會指導網友如何保證動作、姿勢的標準，對細節講解到位，且會督促大家不要放棄，加之太太王婉霏跟在身後，不時「體力不支」、「跟不上動作」，又或者呈現出「被迫鍛煉」等形象，直擊很多希望運動，但又不行動的網友內心想法，仿佛看到熒幕前的自己，兩人這樣的反差互動、加油打氣也鼓勵著網友堅持。

王婉霏經常跟在劉畊宏後面氣喘吁吁，仿佛是不少網友在健身時的縮影。（微博@劉畊宏willliu）

除此之外，劉畊宏還帶動在上海隔離的明星子女一起運動，在線上體育堂，包括吳尊、陳浩民的子女都有參與，還呼籲Jasper以及拳王鄒市明等參與，非常有心。

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