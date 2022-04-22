金宵大廈2｜李施嬅斷言拒演第3輯：我又唔可以話到咁絕

李施嬅早前上Do姐節目時談及拍攝《金宵大廈2》的難處，狂呻開拍時劇本準備不足，甚至在拍攝中途先知有第3個角色要演，令她無所適從，壓力爆煲，導致身體出現毛病。因此對Tvb安排上甚有微言，所以斷言拒拍《金宵大廈3》。

今日（22/4）李施嬅現身電視城出席無綫劇集《金宵大廈2》宣傳活動時，就上述事件解畫：「其實由我入行到而家一般來講呢，都係從來都冇充足嘅劇本啦，哈哈！咁所以我覺得TVB劇係考天才嘅，咁所以呢一個盡對係正常嘅。如果平時一個角色嘅時候就會容易啲去拿捏，但如果有多個角色嘅時候，就真係唔夠時間俾我去準備，但嗰一刻我已經盡咗力去。」

李施嬅透露拍攝《金宵大廈2》期間，壓力爆煲，引致身體出現毛病。（陳順禎攝）

施嬅亦指出指攝當時身體的而且確出現毛病：「嗰陣時係越拍越瘦，同埋對眼都好乾同埋有紅筋。其實真係唔關人哋事，可能自己對自己要求高，而今次嘅角色我係揸盡腦汁我都唔知點樣去演，所以都係自己嘅問題。（金宵3你表明話唔拍！）我又唔可以話到咁絕，但就應該唔會喇！因為我覺得都夠。（男友有否叫你唔好做，安心做少奶奶？）佢唔會喇，因為佢係一個好積極好正能量嘅人嚟，同埋佢知我鍾意做嘢，所以佢唔會叫我唔做嘢。（但佢見到你拍劇辛苦，見到都會心痛！）佢唔會嘅。（吓，佢唔心痛，咁殘忍！）哈哈，咁我又唔知佢心唔心痛，因為佢冇講，咁但係大家都係互相扶持嘅。」

李施嬅表明不會接拍《金宵大廈3》。（陳順禎攝）