王嘉爾登美國Coachella音樂節　冰雕手臂造型狂增11萬粉絲追蹤

日前王嘉爾（Jackson）獲邀登上美國年度音樂盛事「Coachella（科切拉音樂節）」，引來不少關注，事關他是首位登上Coachella的中國人，連圈中好兄弟張藝興（Lay）亦發文為他感到驕傲。音樂會雖然結束，不過Jackson的心情似乎仍沉醉當中，近日就開心地在微博上貼多張音樂會的生活花絮照，其中一張冰雕手臂照特別搶眼，讓不少網友以為是真冰，沒想到他親自回覆網友真相，相當親民。

Jackson獲邀登上美國年度音樂盛事「Coachella」。（王嘉爾工作室微博圖片）

從Jackson上貼的照片中可看，大部份都是他的自拍照，除了在休息室大曬壯碩手臂，戴上墨鏡相當帥氣玩自拍之外，他亦冇有怕素顏上陣同朋友合照，其皮膚狀態非常好，還有拍攝當地的街景夜色﹑食物等，不過最搶眼莫過於一張正在打造的冰雕手臂造型，而這個造型正就是他於「Coachella」的宣傳照，而乍看之下冰的形態相當逼真，讓不少網友誤以為是真冰。所以有網友就在社交網站留言向他詢問冰雕手臂會痛或冷嗎？而他隨後就親自上線回覆：「Fake ice，plastic。」表示只不過是塑料打造而已。另外，亦因為Jackson是次表演相當精彩，讓世界各地不同的人看見他的音樂才華，令他的粉絲數量急增，Instagram目前已經增加了11萬粉絲追蹤，相當厲害。

Jackson上貼多張音樂會的生活花絮照。（王嘉偶微博圖片）

冰雕手原來是塑料打造的。（王嘉爾微博圖片）