聲生不息︱16位歌手首輪歌單公布　炎明熹曬高音唱陳僖儀《蜚蜚》

由無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的大型音樂比賽節目《聲生不息》即將在24日播出，節目邀請了16位歌手加盟，當中不乏唱將級人物，包括林子祥、葉倩文、李克勤、楊千嬅等，引來不少期待。而在節目未正式播出前，網上已不斷有歌單流出，繼昨日節目組正式公布演唱歌單後，今（23日）亦公開一眾歌手比賽時的狀態照片， 掀起不少討論。

《聲生不息》將在24日播出。（《聲生不息》微博圖片）

從節目組公布的歌單而看，林子祥將會演唱《耀出千分光》組曲，打破了之前傳出他會演唱《男兒當自強》的消息，而葉倩文將會演唱《祝福》。而李克勤將會演唱《傾城》，早前傳出他會唱的歌曲《大地》，則由馬賽克樂隊Mosaic演唱，楊千嬅將會演唱《無條件》，林曉峰將會演唱《寂寞的男人》，李玟將會演唱《真的想見你》，周筆暢將會演唱《夕陽醉了》，打破了之前傳出她會唱《夕初戀》的消息，還有李健將會演唱《如果沉默是金》。

葉倩文會演唱《祝福》。（《聲生不息》微博圖片）

楊千嬅會演唱《無條件》。（《聲生不息》微博圖片）

而其他較為年輕一輩的歌手與樂隊，包括劉惜君將會演唱《執迷不悔》、曾比特將會演唱《初戀》、毛不易將會演唱《遙遠的她》、安崎將會演唱《抱一抱》、樂隊魔動閃霸將會演唱《卡拉永遠OK》、單依純將會演唱《愛與痛的邊緣》，而受到期待的炎明熹（Gigi）則會演唱《蜚蜚》。

曾比特會演唱《初戀》。（《聲生不息》微博圖片）

炎明熹會演唱《蜚蜚》。（《聲生不息》微博圖片）

《蜚蜚》這首歌是香港已故女歌手陳僖儀的作品，該歌是改編自韓國電視劇《擁抱太陽的月亮》Lyn主唱的歌曲《시간을 거슬러（時光倒流）》，曲風高潮起伏，高音位相當多，是一首難度頗高的歌曲。而眼見Gigi身穿黑白服裝參賽，整體造型斯文大方，在舞台上安靜唱歌淡定自如甚有台風，其中一張照片眼見她唱得激昂，相信其在展現高音特色，不少網友都表示好期待聽她的美妙歌聲，我們就拭目以待。

炎明熹唱得激昂。（《聲生不息》微博圖片）