肥美人｜28歲肥肥茵係炎明熹最強師姐　擁有超級靚聲放棄高薪追夢

真人選秀節目《肥美人》與ViuTV熱播中，由於話題創新所以在網絡上引起各種的討論，參賽者打破一般人對肥人的刻板印象，在節目中盡情展示自己的才能，當中28歲參賽者肥肥茵（蔡茵茵）擁有一把清澈響亮的聲音，每當唱歌的時候都為觀眾帶來驚喜。

參賽者肥肥茵（蔡茵茵）擁有一把清澈響亮的聲音。（IG/@vivianfatfatyan）

這除了歸功於肥肥茵有一把好的嗓子外，原來她師承高晨維。高晨維門下有多位傑出的學生，當中分别是在無綫（TVB）選秀節目《聲夢傳奇》獲得冠軍的Gigi（炎明熹）以及十強止步的Windy（詹天文）。雖然高晨維桃李滿門，但對每一個學生都非常用心教導，在《肥美人》的第九集中，參賽者需要邀請生命中最重要的兩個人參與拍攝節目，而肥肥茵則選擇了老師，爲此高晨維非常感動，儘管拍攝當天是師傅新婚第二日，但是她還是選擇到場支持學生。

儘管拍攝當天是老師新婚第二日，但是她還是選擇到場支持學生。（IG/@vivianfatfatyan）

原來現年28歲的肥肥茵在參加《肥美人》前，還參加過《中國好聲音》，此外她還是一位普通話老師，不過為了登上台上《肥美人》的舞台上，決定辭去穩定且高收入的教師工作，一圓自己的歌手夢，如此有自信的肥肥茵亦有不自信的時候。在第九集中高晨維分享自己曾經被肥肥茵問了一個永遠都不會忘記的問題：「老師呀，你睇下我個樣，你睇下我呢個身形，你覺得我應唔應該追夢呀」，高晨維作為一個老師並沒有回答她的問題，而肥肥茵對夢想的堅持及師傅的不離不棄，令她成功入圍12強。

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