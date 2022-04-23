張惠雅最嬲被指介入陳法拉薛世恒婚姻：我絕對唔會做第三者！

現年33歲的張惠雅（Regen）於十五歲時簽約Neway Star，2007年夥拍張汶嘉（Crystal）及黎美言（Winkie）組成三人跳唱女團HotCha殺入樂壇，奈何HotCha最終逃不過「組合七年之癢」宿命於2014年拆夥。三人先後與公司解約，至今獨剩Regen以獨立歌手身份留守樂壇。獨立兩年，Regen為自資製作新歌《Wish You Were OK》接受電台專訪，並透露當年組女團七年風光背後的辛酸史：「其實由我出道到離開，都係冇賺過錢，最後都係畀咗嚿錢先走。所以以前有冇人工呢？我哋每個月都有錢嘅，但屬於預支，到最後都係要還番畀公司。」



Regen透露當年組女團七年風光背後的辛酸史，並表示由出道到離開都沒有賺過錢。（資料圖片）

Regen憶述當年組成HotCha前與隊友互不相識，合作七年常有爭拗：「拗撬最多係同Winkie，佢比較大剌剌，唔鍾意就會直接講，未必每個人頂得順佢性格。」但Regen指HotCha解散與組員合作無關，最重要是長期沒有收入：「嗰時我哋三個都冇錢，希望公司搵多啲工作，但做極都唔夠冚返預支條數。最初太鍾意唱歌跳舞，但後尾工作時間長，又冇假放，每日瞓四個鐘，好唔成正比，精神都有問題，唔知為乜。（最多月薪有多少？）八千到萬一、二，但當不停做係還欠公司嘅錢，就會反問自己做咩要咁辛苦。」

Regen指HotCha解散與組員合作無關，最重要是長期沒有收入。（網上圖片）

有指Regen 2011年突然選擇離隊赴日本及澳洲留學促使HotCha分裂解散，問到當年她有沒有考慮隊員感受，她說：「其實已經考慮咗一年先走，最大原因係嗰時精神狀態好差、好辛苦，試過拍完電影後，瞓覺嗰時仲見到啲機器喺我床邊，係好恐怖。唔可以剩係幫人諗，嗰時我都幫番團隊，只收幾千蚊就飛返嚟拍咗一個齊人嘅代言廣告。」

Regen為新歌《Wish You Were OK》接受電台專訪。

曾經對愛情充滿憧憬、視30歲前結婚為人生目標的Regen亦剖白，經過多段不如意的感情經歷後，她揚言愛情在她的人生中已經不再重要：「我拍過十多次拖，每一次都是『爛桃花』，鍾意過嘅都係衰人！」她難以容許另一半對自己不忠，所以一般都是三個月分手，最長時間也難維繫超過半年。

節目中，Regen亦重提昔日與老闆薛世恒傳緋聞，亦被指促使老闆與陳法拉離婚，她形容報道是她入行以來最憤怒的一次：「我自己有精神潔癖，曾經因為男朋友對舊愛未完全放低而分手，所以我絕對唔會做第三者。嗰時我好執着，一直想搵出係邊一位記者作呢單新聞，佢知唔知佢嘅一支筆對人傷害有幾大？事隔咁多年，佢有冇感受到咁做會好影響到我呢？我唔了解老闆點解離婚，一段關係要搞到離婚，一定有好多問題。」