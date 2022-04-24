劉在錫節目邀就任總統尹錫悅被批　鏡頭前面露難色疑事前不知情

近日南韓就任總統尹錫悅因出演節目《劉Quiz On The Block》，因而令節目備受批評，近萬名網友留言要求停播。可是節目如常播後出，主持劉在錫露出強顏歡笑的表情，疑似事前不知尹錫悅出演而成為話題。



尹錫悅出演的一集播出後，眼利的觀眾發現劉在錫面有難色外，氣氛亦十分尷尬，加上他開場時講到：「現在的氣氛非常森嚴，《劉Quiz》前所未有的氣氛…我們也是…確實很堂皇…」質疑就連主持事前也不知道尹錫悅會出演的消息。著名記者李鎮浩則在YouTube上爆料指，只有極少人知道尹錫悅將出演，劉在錫與曹世鎬也是到達現場才知道，就連經理人也禁止進入，為兩位主持出聲。

劉在錫鏡頭前面露難色的畫面在上瘋傳。（MBC）

劉在錫疑似事前不知情的話題，現正在韓國網絡上備受討論。由於《劉Quiz On The Block》類似的談話性節目，理應不與政治拉上關係，邀請就任總統有違節目本質。此外，節目組出事只有幕前藝人捱批，因此不少網民都替劉在錫等人感到委屈。

不少網民反對就任總統尹錫悅出演的一集播出。（MBC）

著名記者李鎮浩為劉在錫等人平反，表示主持也是抵達也知道尹錫悅獲邀。（YouTube截圖）

按圖睇下劉在錫表情：

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