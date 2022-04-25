蔡少芬展示女兒為佢扮靚新造型勁搞笑　臉頰瘦到凹陷令網民擔心

早前一家人移居上海的蔡少芬露台上種植蔬菜及香蔥，引起網民關注。而不時更新自己近況的蔡少芬，亦在抖音和微博貼出片段，她曬出新造型，但打扮相當奇特，原來是女兒為她扮靚的，非常可愛又溫馨！



蔡少芬近年愈來愈瘦。（微博圖片@蔡少芬）

蔡少芬在社交平台貼出片段，只見她沒有化妝，而且眉毛亦畫得參差不齊，相當特別，她在片段中講到︰「好多人跟我說，他們都想我了，好久沒有營業，叫我營業，好吧，今天就營業一下。你看我女兒每天都要做的事情就是……幫我打扮。」然後蔡少芬展示頭上色彩鮮豔的髮夾，而她亦擺出一副哭笑不得兼無奈的樣子，而背景的聲音還有小朋友的唱歌聲，非常可愛！雖然蔡少芬的造型說不上美麗，但也顯出她和女兒相處的溫馨時光！

有網民指蔡少芬瘦到臉都凹陷了。（抖音截圖）

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網民都注意到蔡少芬特別的畫眉技巧，不過亦有人估計應該是她的孩子幫她畫的。有網民大讚現年48歲的蔡少芬皮膚保養得好好，但亦有大量網民留意到片段中的她，瘦到臉頰凹陷，而且這個角度拍着她，臉更變了奇怪的形狀，網民紛紛留言說︰「怎麼瘦了好多呀，臉上都沒有肉了」、「下巴好尖喔」、「你要食多啲嘢」、「瘦了好多感覺，多吃點補補身體，健康最重要」、「這臉都拍變形了」等等，擔心她會愈來愈瘦！有人更發現她瘦到撞樣老公張晉，完全變成夫妻臉。

點擊下圖睇吓蔡少芬以前嘅演出作品和現在的美照︰

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