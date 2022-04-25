廉政行動2022｜袁偉豪譚俊彥雙視帝首合作　蔡思貝再飾紀律部隊

繼《廉政行動2019》後，無綫電視與廉政公署再度聯合製作的劇集《廉政行動2022》，由雙視帝袁偉豪及譚俊彥領銜主演，總監製林超賢今次是第七次參與《廉政行動》系列，他更擔任監製工作，帶領一班新導演為廉政出力。

《廉政行動2022》由袁偉豪、譚俊彥雙視帝主演。

昨晚播出《廉政行動2022製作特輯》，見花絮片中不乏飛車追捕、埋身肉搏等勁爆畫面，令人期待。而譚俊彥與袁偉豪今次更是首度合作，兩人劇中角色一正一邪，兩大好戲之人如何同場鬥戲，將是焦點所在。至於蔡思貝所飾演的角色李進兒，性格則如「翻版沈傲鳴」，令上司袁偉豪非常擔心她走上傲鳴舊路。

《廉政行動2022》花絮片中不乏飛車追捕、埋身肉搏等勁爆畫面。

林超賢透露今輯的案件比較貼近民生，而他自己亦在劇情上給予了不少意見：「好想衝破到調查員太過形象化嘅身份，調查員要符合好多規範，令到佢哋太唔似『人』；希望透過今次嘅故事令大家覺得，無論犯人定係調查員，雖然大家身份唔同，但其實佢哋都充滿人性。」

總監製林超賢今次是第七次參與《廉政行動》系列。

《廉政行動2022》電影感比較重，譚俊彥及袁偉豪均直認有在演技方面加以調節作出配合：「今次同幾位唔同嘅電影導演合作，有少少調節咗個演繹方法，因為比較少對白，同埋會用多啲鏡頭同感覺去表達，所以每日喺現場都好有新鮮感！」