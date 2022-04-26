小S爆遭綜藝大哥性騷擾搓來摸去　還原恐怖過程：塞到腋下最深處

娛樂圈性騷擾事件屢有所聞，不論是那個國家地區都不是新鮮事。台灣綜藝節目《小姐不熙娣》近日就以圈中的性騷擾現象為題，身為主持人的小S也分享了她的自身經驗，大爆曾遭性騷擾。小S坦言：「我剛出道的時候，也是有經歷過幾次啦！」此言一出，即惹來全場驚呼聲，一旁的助理主持人派翠克一面驚訝地問她：「妳沒有在給人家欺負的吧！？」

小S大爆曾遭性騷擾。(小S FB)

小S表示她與大S（徐熙媛）剛出道期間，也曾被綜藝大哥毛手毛腳、摟抱摸手的情況，對方甚至還將她「塞到腋下最深處」。小S又即場以王彩樺當作對象模擬，還原當年錄影遭到綜藝大哥博懵的經過，她扮演該名大哥，見面打招呼時，男方就直接摟抱、摸手。小S說：「他就是那種大哥，比如他說歡迎來上我們節目喔，會好好照顧妳唷！」對此，派翠克不禁驚恐直呼：「哇！搓來摸去的！」小S繼續還原當時的過程：「這時候（大哥）會把妳塞到腋下最深處這樣，然後說『很可愛！兩姐妹，加油喔』。」她表示該名大哥之後仍不斷搓揉著她的手，她回想起來也一臉無奈地表示：「沒完沒了的這樣。」而因為經歷了這件事，她和大S往後無論到哪錄影，徐媽都全程跟着，親自保護女兒。

小S還原當時情況。(影片截圖)