梁小冰何婉盈開心相聚歎Omakase　三度合作做情敵無損30年姊妹情

現年52歲的梁小冰近年已經甚少參與幕前演出，但仍活躍於社交平台，不時分享近況。日前梁小冰相約好姊妹何婉盈聚會，她Post出一系列合照，並寫道：「終於可以同我嘅好朋友兼我嘅最美伴娘何婉盈相聚，食日式廚師發板，疫情後再相聚像劫後重逢，由中午開始飲sake直到晚上，暢所欲言……痛快！相遇相識相知三十多年，我哋仲一齊拍過三套劇，都係做情敵，未來期待再合作。」



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好姊妹！（劇照）

雖然兩人都已經年過半百，但保養得極好，皮膚緊緻無皺紋，絕對是凍齡有術。梁小冰與何婉盈同樣是港姐出身，前者是1990年港姐季軍，後者是1991年港姐五強。由於兩人出道時間接近，經常被安排合作，逐漸成為無話不談的朋友。當年梁小冰與陳嘉輝結婚時，何婉盈就是其中一位伴娘，而另外兩位伴娘蔡少芬及朱茵原本與梁小冰關係也不錯，但後來因梁小冰與陳法蓉鬧翻，而兩人選擇力撐陳法蓉，自此三人姊妹情不再。

當年何婉盈、蔡少芬、朱茵擔任伴娘。（Facebook@梁小冰）

而何婉盈除了拍劇之外，還曾出過碟做歌手，可惜在圈中發展未如理想，入行短短五年就淡出幕前。之後何婉盈回歸校園，在香港大學讀Marketing，近年從事證券投資工作。曾經歷過一段婚姻的何婉盈，在離婚後未婚懷孕，但她就選擇與男友和平分手，獨力照顧囡囡。已經息影多年的何婉盈，在去年簽約TVB，宣布全面復出！

何婉盈近年重返幕前。（微博@何婉盈）