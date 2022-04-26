肥美人︱李蔓瑩教你應付Haters　嘉盈被問「幾時拍AV」會點答？

ViuTV選美真人騷《肥美人》今晚（26/4）一集，除了繼續有12位參賽者準備分組舞蹈環節的情況，還有請來多位嘉賓前來為她們特訓。不但有前毛記「偽人」李星熲（Cherry）和王啟豪（Kyle）教她們推銷技巧，還有葉巧琳教唱歌，而米露迪、李蔓瑩（Renee）、YouTube頻道「熊仔頭」的嘉盈便以「天敵隊」成員身份出場，與一眾參賽者大玩閃避球，最後「天敵隊」亦以10比8贏了「肥美人隊」。

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講到如何應對Haters，曾參加過真人騷的米露迪便指自己也受過不少人冷言冷語：「記住呢啲說話都改變唔到佢哋嘅諗法，唔鍾意你就係唔鍾意你，做任何嘢都係改變唔到。」而Renee則指出自己就算是肥是瘦都會遇到別人批評：「肥嗰時就會畀人話『做節目對唔對得住觀眾』，去到瘦咗、輪廓出咗，『佢輪廓咁深嘅，係咪個鼻打針，定係下巴』，『瘦咗，個波一定細埋啦』。」而她亦會選擇有禮貌地反駁這些人。至於形象性感的嘉盈就指自己常常被個別網民問「幾時拍AV」，她坦言會以幽默方面應對：「我會『Amazing video? I hope so』，其他人就會覺得我好有EQ，會鍾意我。」她亦向一班參賽者分享，只有愛自己和有自信，便會有長久的魅力。

李蔓瑩不時被網民評論身材。（電視畫面）

嘉盈會以搞笑方法應對Haters。（電視畫面）

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