杜琪峯一年後又被問熟唔熟MIRROR　直言12子通街出現「都幾討厭」

電訊盈科所成立的新公司MakerVille於今天（27/4）舉行發布會，並向在場嘉賓展現及介紹有關新公司的發展方向，當中講到新公司會專注創作製作節目內容、管理藝人及活動，當中更播出的電影《命案》的預告，電影由杜琪峯、游乃海及朱淑儀擔任監製，內容講述一位睇相師傅遇上殺人犯後之間的故事，是一套包含殺人案、風水命理等題材的懸疑電影。

鄭保瑞導演透露當中的殺人犯由MIRROR成員Lokman（楊樂文）飾演。（直播截圖）

發布會其中一個環節由谷德昭擔任主持，搞到觀眾好似睇緊訪談節目《爆谷一周》，當中鄭保瑞導演透露《命案》殺人犯由MIRROR成員Lokman（楊樂文）飾演，又指Lokman是唯一一個令他認為有機會能夠演好這個角色的新演員。隨後，谷德昭就認為現在香港出現很多新興的演員及歌手，就問杜琪峯是否熟悉MIRROR時，杜琪峯就即刻回應：「又嚟？」原來在ViuTV成立五周年的時候，杜琪峯亦被問了同樣問題，此時杜琪峯笑言：「成日都提佢哋，MIRROR通街都係啊，我避都避唔到，都幾討厭㗎！」更講：「唔好問MIRROR啦，問下COLLAR。」

杜琪峯則笑言：「成日都提佢哋，MIRROR通街都係啊，我避都避唔到，都幾討厭㗎！」更講：「唔好問MIRROR啦，問下COLLAR。」（直播截圖）

之後，杜琪峯和谷德昭又唇槍舌劍，杜琪峯說：「呢個時代又要轉一轉啦，又係個堆，後面一個一個排緊上嚟，我哋個陣係電視台訓練班都係咁！出下又有新人 ，不過而家死晒咋嘛！」而谷德昭就回應：「唔驚，有新嘅補給」，杜琪峯頓時激動問： 「未聽過呢句，你講講好喎，補給係邊個？」而谷德昭則回應：「新唔代表好」，即獲杜琪峯讚醒目：「你瘦咗醒咗喎」，場面非常好笑！

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