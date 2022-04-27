金宵大廈2｜私下認識曾江激讚係紳士 伍詠薇：一個大大咧咧嘅男士

即將在今個星期迎來大結局的劇集《金宵大廈2》，今（27日）在電視城舉行宣傳活動，一眾主要參演演員均有出席。而在單元二《雙魚》中大獲好評的伍詠薇（伍姑娘）對於網友的讚賞，她就表示好感恩。

伍姑娘表示目前還是涼地官。（葉志明攝）

《金》劇將近迎來大結局，大部分單元已經播畢，不過有網友就指只有幾個單元好看而已，其中一個就是《雙魚》，其他單元負評多所以令收視每況越下，對於網友的看法，伍姑娘在接受訪問時就表示：「十個單元有唔同故事，大家可能將《金宵大廈1》擺得太多投射喺《宵大廈2》，所以好多嘢覺得咁咁咁，其實有啲嘢係唔同。」

伍姑娘揚言自己有戲癮。（葉志明攝）

亦因為伍姑娘在劇集表現出色，被問道有沒有多了邀約工作，伍姑娘搞笑表示：「可能我好耐冇喺TVB平台出現，大家覺得好新鮮，依家仲做緊涼地官，希望搵我拍嘢。」而她亦強調自己好有戲癮：「如果你唔俾我拍，我要吸氧氣。」相當搞笑。

另外，提到今日有報導指演員曾江在檢疫酒店倒斃，問道伍姑娘知不知道該事，她則表示亦是剛剛才知道：「好突然，曾江先生係一位不可多得嘅演員，其實我自己喺細嗰時候，TVB成日播粵語長片，嗰陣就係睇明星，我知道佢係一位留學生喺英國，嗰嗰年代喺外國讀書返嚟做演員好有型，由細睇到佢大。」而在伍如娘記憶中二人似乎沒有合作過，不過私底下認識對方：「佢俾我印象係一個好惡嘅，其實佢玩嘅，係一個好大大咧咧嘅男士，同埋好紳士，戲非常好嘅演員。」大感可惜圈中少了一位前輩。