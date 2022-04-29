專訪｜郭子豪因家境好被睇死唔憂做：我食屋企嘅話就唔會入TVB！

郭子豪（Arnold）擁有模特兒般陽光健碩的外形，初出道時因是A&F首位華人廣告男模特兒而份外受到觀眾的注目。不過出道八年以來他的上位機會一直未算多，直到近年開始受到TVB的重用，在早前的《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》到現時正播出的《金宵大廈2》和《食腦喪B》都能見到他榮升主演陣容，機會更是愈來愈多。現年已經30歲的Arnold笑言，現階段最緊要捉緊現在有的機會：「我呢個階段係應該要搏啲，有好嘅機會係應該要好好珍惜。」

撰文：趙允琳

攝影：陳順禎

服裝：Chlxt_official



郭子豪近年受到TVB的重用，接連在多部劇集擔任主演。（陳順禎 攝）

出道前早已作準備學演戲

Arnold於2014年在英國畢業後回港，加入TVB之前原來做足幾手準備去學習如何成為一名演員：「我仲係英國讀書做緊A&F模特兒嘅時候，我知道TVB會簽我，嗰3、4年每次返香港都會喺演藝學院讀戲劇，初、中、高班、製作、製片、導演、編劇等課程全部都讀齊晒。（藝員）訓練班得一個月，實質係冇乜嘢學到，但會好多導師話我哋知人生條路要點樣行，但點樣處理一句對白，或者點樣就機位等等，就真係冇！」

郭子豪在英國讀書做A&F模特兒時已經努力為成為一名演員做準備。（資料圖片）

堅信機會留給有準備的人 積極學習新技能

直到現時原來Arnold依然堅持進修學新技能，因為他堅信機會是留給有準備的人，例如早前考了氣槍牌結果就連在拍攝新劇《隱形戰隊》時能夠學以致用： 「希望劇同劇中間都可以考樣嘢，我覺係做演員需要嘅嘢。多咗機會又未必，好多時監製都係畀咗通告我先問我『有冇電單車牌？』，但係機會係留番畀有準備嘅人，起碼佢問完你你又考咗，咁出嚟嘅效果會比冇考好啲！好多預備到而家係未必，要keep住進修，諗住培養多個興趣，可能之後會學騎馬！」

Arnold堅信機會是留給有準備的人，積極進修學新技能。（Instagram：@arnoldkwokk）

他笑言自己心口掛住一個勇字，雖然怕危險但搏命做到最好：「早排我拍《隱形戰隊》要開槍射個綁匪，但我一劈落唔知係唔係劈錯位，把槍一劈碎咗，啲配件就介落隻手掌度，嗰陣只係第三、四個shot，根本冇得停，仲有幾版紙喺度等緊你，所以都係貼個膠布十幾分鐘到止唔到血一直流血，直到啲血留得慢咗，就埋位繼續拍喇。我呢個階段係應該要搏啲，有好嘅機會係應該要好好珍惜。」

郭子豪希望要珍惜所有的機會。（陳順禎 攝）

積極開拓YouTube市場 以試當真、小薯茄為學習對象

Arnold除了專注幕前演出之外，去年4月他開始與《食腦喪B》兩位好拍檔何廣沛和方紹聰一同合作經營YouTube頻道「食腦BrainStorming」，並不惜夾份在九龍灣租了月租兩萬的studio，度橋構思、拍片到製作等等全部一腳踢：「演員好多嘢都好被動，有啲嘢可以混多啲我哋嘅主動性，就柴娃娃去拍片。係機緣巧合咁啱呢個時勢可以做到嘅嘢，係好辛苦，咩崗位都做晒，但係好開心，網片都係我哋興趣，作為演員呢邊都係一個演出，亦都豐富到TVB嘅演出，可以密集式試好多唔同嘅嘢，例如扮下女人啊，可以有好多經驗然後放入劇入面。好感恩可以做到自己鍾意做嘅嘢！」

郭子豪去年與《食腦喪B》兩位好拍檔何廣沛和方紹聰一同合作經營YouTube頻道「食腦BrainStorming」。（YouTube：食腦 BrainStorming）

度橋構思、拍片到製作等等全部一腳踢。（YouTube：食腦 BrainStorming）

見證「試當真」、「小薯茄」等YouTube頻道崛起，Arnold當然確實令他更加有動力去做得更好：「同佢哋比真係冇可能㗎喇，畢竟佢哋而家好well developed（發展），我哋只係望住佢哋希望可以學到少少，慢慢咁做好，唔會太大壓力，由演員所製作嘅channel（頻道）真係唔多，我哋會努力運用幕後嘅朋友、叫朋友repost、crossover等等，相信比起素人做會容易啲，但有難嘅地方就係有啲人唔會想睇我哋channel（頻道），或者我哋已經定咗形，自問我哋自己都已經定咗自己形，例如叫我係咁拍片爆粗我都唔夠膽。」

Arnold希望可以從「試當真」和「小薯茄」等人氣YouTube頻道身上學習。（陳順禎 攝）

「有錢仔」成標籤 被外界否認努力感傷心

Arnold初出道以來因為家境不錯的關係而被外界標上「有錢仔」的標籤，他坦言這確實令他能夠勇敢去追夢做自己想做的事，但卻同時要更加努力去搣甩外界對他的固有印象：「最初有呢啲標籤（唔使做）我係辛苦嘅，我係好唔鍾意呢個標籤，由讀書嘅時候開始，話我唔使做，即係否定晒我過往嘅努力，啲人話我唔洗讀書添啦，吓？我咁辛苦讀個degree你覺得我唔使讀？」

郭子豪坦言被外界標上「有錢仔」的標籤感到很辛苦。（陳順禎 攝）

他坦言很感激家人對他的幫助，但同時亦希望靠自己可以有一番成就：「我相信有錢過我嘅人好多，我當自己係中間，我好感恩我唔需要一定要去養活屋企，係確實令我有多啲時間同精神去做我鍾意做嘅嘢，但唔代表我可以游手好閒或者唔勤力，唔代表我做一樣嘢係hea，我都可以好認真，我會將佢變成動力。坦白講如果我真係要食屋企嘅話，我就唔會入TVB，唔需要又教gym又搞網片啦！」

郭子豪表示已經準備好結婚，只等待女友鄧卓殷點頭答應。（IG/ @wang_liza）

已準備結婚？ 「我係ready嘅！」

四年前他曾經在訪問透露當時一個月儲2.5萬，又表示希望在30歲前結婚，現時的Arnold笑言依然有繼續努力儲錢，至於結婚則已經準備好，只等待女友鄧卓殷點頭答應：「我係ready嘅！都要尊重番佢嘅意願，大家要好好溝通下先。（對於結婚嘅幻想）我細個諗要搞到好似世紀婚禮咁，而家覺得要尊重番對方嘅意願。」

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