TVB「2022紐約電視電影節」十二項殊榮　東奧宣傳片成大贏家

電視廣播有限公司（「無綫電視」）致力為本地及海外觀眾帶來高品質電視娛樂，TVB作為領先全球華語電視媒體，一直以來受到各地觀眾、客戶及媒體的肯定。今年，無綫電視再度榮獲「2022紐約電視電影節」多項殊榮，當中包括一個金獎、兩個銀獎、四個銅獎及五個優異獎，共十二個獎項，涵蓋不同類型節目，取得卓越成績，令人鼓舞。

原創精準與行銷觸感 活力高光時刻盡展現

《2020東京奧運會》形象宣傳片及《2022北京冬季奧運會》節目宣傳分別獲得體育節目宣傳片組別金獎和銀獎，《聲夢傳奇》節目宣傳則獲得娛樂節目宣傳片組別銅獎。另外，劇集《青春不要臉》獲得最佳剪接組別銀獎，而首套校園歌舞劇《青春本我》則獲得兒童/青少年節目組別銅獎。

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說故事的魔力與敍事治療 抓緊國家扶貧成果 帶觀眾穿越時空

TVB掌握全球華人脈搏，除了皇牌劇集和綜藝節目，由新聞及資訊部製作的《尋人記》及《無窮之路》憑著深入透徹的資料搜集及溫馨動人的呈現方式，與全球華人一同呼吸，把香港的歷史與及中國的非凡成就帶到國際舞台，在本港及內地贏得絕佳口碑和收視，亦於「2022紐約電視電影節」中分別獲得歷史及社會紀錄片組別和最佳節目敍述組別銅獎，這是最圓滿的一個肯定。

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，「TVB製作團隊的努力成果能蜚聲國際，證明我們的製作標準一直處於國際水平。今年多個製作都有好成績，是再一次對我們整個團隊的肯定。2022年是TVB 55周年的重要里程碑，我們將會全力以赴，繼續為觀眾帶來更多元化、更高質素的節目，期待日後再次把本地製作帶到國際舞台。」

無綫電視新聞及資訊部總監黃淑明表示：「《無窮之路》得到國際評判及海內外觀眾認同，全因為『它』的真、不迴避、不美化，透過眾多小人物的點點滴滴和感受，多角度呈現內地近億人脫貧的進程，是『講好中國故事』的最好體現！主持陳貝兒的真情演繹，亦引起觀眾許多的共鳴及迴響，功不可沒。」

《無窮之路》主持人陳貝兒表示：「感謝大會。感謝我們團隊的努力，很榮幸能夠參與其中。我們定必會繼續用心製作，讓世界知道更多中國故事。」

以下為本屆「2022紐約電視電影節」無綫電視十二項獲獎名單

節目宣傳：

《2020東京奧運會》形象宣傳片 金獎 （體育節目宣傳片組別）

形象宣傳片 金獎 （體育節目宣傳片組別）

《2022北京冬季奧運會》節目宣傳 銀獎 （體育節目宣傳片組別）

節目宣傳 銀獎 （體育節目宣傳片組別）

《聲夢傳奇》節目宣傳 銅獎 （娛樂節目宣傳片組別）

節目宣傳 銅獎 （娛樂節目宣傳片組別）

《刑偵日記》片頭設計 優異獎 （娛樂節目片頭組別）

片頭設計 優異獎 （娛樂節目片頭組別）

劇集及綜藝：

《青春不要臉》銀獎 （最佳剪接組別）

銀獎 （最佳剪接組別）

《青春本我》銅獎 （兒童/青少年節目組別）

銀獎 （最佳剪接組別）

銀獎 （最佳剪接組別）

《衝上雲霄大選》 優異獎 （特備節目組別）

優異獎 （特備節目組別）

優異獎 （特備節目組別）

《刑偵日記》 優異獎 （最佳節目執導組別）

優異獎 （最佳節目執導組別）

新聞及資訊內容：

《尋人記》 銅獎 （歷史及社會紀錄片組別）

銅獎 （歷史及社會紀錄片組別）

銅獎 （歷史及社會紀錄片組別）

《無窮之路》銅獎 （最佳節目敍述組別）

銅獎 （最佳節目敍述組別）

《新聞透視: 開放生育》優異獎 （人權紀錄片組別）

《無耆不有: 以老護老》優異獎 （社會實況紀錄片組別）