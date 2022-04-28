陳凱琳首做明珠台節目監製 將邀請胞弟擔任嘉賓

陳凱琳表示節目會請心理學家助陣。（梁碧玲攝）

TVB（無線）綜藝節目《日日媽媽聲》將推出第二季，而節目昨（27日）就在電視城進行錄影。而身為主持人之一的陳凱琳（Grace)就表示今次吸收的育兒經又多了，令她知道原來開放式教育當中是存在一些問題。

陳凱琳表示不會邀請老公鄭嘉穎上節目。（梁碧玲攝）

已經是第二次做該節目的Grace，在訪問的時候被問道節目已經講了好多育兒經，在第二輯的時候有沒有特別的東西呈現，她就表示：「我哋每一集會有一位心理學家同我哋傾吓，依家好多家長有嘅問題，我哋自己未必察覺到自己有問題，觀眾睇完之後可能會有好大得着。」再追問道因為有心理學家在場，會不會有一些原本自己的育兒方法而被改變了，Grace就表示有：「我本身做媽媽係開放式，但原來聽完心理學家講，某程度怪獸家長就係太寬容咩都俾小朋友做，反而我哋做家長有啲地方要揸緊少少。」因為專家的講解，她才知道原來開放式教育都係有問題。

陳凱琳表示自己目前監製工作只不過是學習生。（梁碧玲攝）

另外，講道Grace在明珠台新節目《Love Matter》任主持兼監製，對於接觸監製工作有何感受，她就表示：「其實我覺得自己係一個學習生，我哋依家拍攝開始咗，剪接、加音樂、各樣嘢都暫時未開始，有人傍住就好啲，當學習。」

而對於節目嘉賓邀請，Grace就透露弟弟將會上節目錄製，而對於會不會講父母上節目，她就表示：「我諗暫時唔會，唔使出動所有屋企人。（會唔會請老公鄭嘉穎？）唔會。」而被邀請上節目的嘉賓朋友在邀約時都好快答應Grace，對於朋友們的支持她感到非常感恩。