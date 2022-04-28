曾江逝世｜女兒曾慕雪到殮房認屍　感謝關心︰希望記住佢靚仔一面

資深藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。而曾江的遺體被送往葵涌公眾殮房，今天（28日）現場大批傳媒等候，他的女兒曾慕雪約於上午十時與老公及親友到達葵涌公眾殮房認取父親的遺體。曾慕雪接受訪體訪問時感謝大眾對父親的關心，「希望佢畀到啲好嘅記憶，好嘅戲，好嘅故仔畀大家，大家記住佢年青靚仔，好好戲嗰一面。」



資深藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲。（視覺中國）

曾江的女兒曾慕雪與親友抵達葵涌公眾殮房辦理父親曾江的認屍手續。（陳順禎攝）

曾慕雪未有交代經過，只說︰「我哋暫時唔仔細講，大家都接受緊呢件事，真心多謝大家都關心爸爸。」她又表示︰「我希望佢畀到啲好嘅記憶，好嘅戲，好嘅故仔畀大家，大家記住佢年青靚仔，好好戲嗰一面。我哋屋企人都接受緊，我哋會加油，去處理要處理嘅事，大家唔使擔心。（事前知唔知佢有唔舒服？）都幾廿歲啦，我覺得係正常老人家嘅身體狀態。都係啲血壓高，都好正常。」曾慕雪希望大家記住父親曾江享受人生的一面，她說︰「知道佢係好貪玩，又鍾意食又鍾意去玩，所以佢真係enjoy佢嘅life，希望大家記得佢呢一面，呢個係一個階段。」

曾慕雪在老公的陪同下接受傳媒訪問，她表示爸爸是一個好坦然的人，但事情對他們來說 「點都係突然」。（陳順禎攝）

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有記者問檢疫酒店在事故發生前有否將藥送給曾江，曾慕雪則表示︰「我哋唔再討論呢啲，講真都發生咗，冇嘢會改變到，冇任何處理，而家大家慢慢消化呢件事，對我哋屋企人嚟講仲緊要，真係多謝大家嘅關心。我好感覺到爸爸係會feel到大家對佢嘅愛。希望大家記住佢。」曾慕雪流露出哀傷的神情。她又說︰「我覺得……好多嘢都唔係檢疫酒店做得到，或者大家想像到會發生咩事，可能好多嘢需要大家應變。」而她與焦姣偏向低調處理曾江的喪事。