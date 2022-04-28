蔡穎恩參與本地品牌企劃　最愛與自己合照：係反省、進步嘅過程

最近蔡穎恩（Evelyn）參與本地品牌「30menu」，及台灣雕塑家曾岩懌創立的「身體山島」聯乘計劃，將雕塑作品投映在她身上的衣服上，讓三個媒體連接起來，互相輝映。而另一輯相，Evelyn與另一個自己「合照」，正配合她喜歡自言自語的性格。

蔡穎恩（Evelyn）參與本地品牌「30menu」，及台灣雕塑家曾岩懌創立的「身體山島」聯乘計劃。

將演員、衣服和雕塑作品融為一體，Evelyn坦言接到任務初時感到迷惘，她說：「三個媒介各有特色，究竟點樣融合？我一方面要帶出衣服嘅輕巧、好薄、好舒適嘅感覺，同時要演繹投映喺衣服上嘅雕塑作品，有力量、有生命、有溫度嘅感覺。經過多次討論和嘗試，終於做出大家都滿意嘅效果。所以我特別喜歡與不同藝術單位合作，互相聆聽和接納對方，一齊進步，好開心遇上好團隊。」在另一個場景Evelyn與自己的大頭像合照，這樣令她好興奮：「我好鍾意呢個Setting，我本身好鍾意同自己傾偈，係認識自己、反省、進步嘅過程。」

Evelyn喜愛與自己的大頭像合照。

喜歡穿鬆身服裝的Evelyn，這次合作正合她心意，她說：「我喜歡穿著透氣度高嘅衫，例如麻質和純綿，又特別鍾意著鬆身衫，因為香港天氣太熱和潮濕，如果衣服太貼身，流汗時好唔舒服，難得『30menu』嘅設計唔係一味鬆身，當中有好多細緻嘅設計，顯示到身形線條，好有心思和好手工，我好欣賞。」

Evelyn認為香港天氣太熱和潮濕，因此平日愛穿透氣度高而鬆身的衣服。

對於今次合作的雕塑家，雖然未見過真人，但Evelyn表示與他對靈魂的想法很相似，她說：「因為今次嘅合作，我特別去留意雕塑家曾岩懌嘅作品和訪問，佢話過曾被一本書其中一句『每個男人體內都有一個女人』啟發，我覺得好有趣，因為我都有同樣想法。有時躺喺床上望住天花板，抽離去諗：『我係邊個？點解會喺度？』唔係靈魂出竅，係從身體外睇返自己嘅內在。身體係一個軀殼，每個人嘅內在同時存在男性和女性嘅特質，人嘅外在有性別之分，但靈魂不分性別。」

雕塑家曾岩懌曾被一本書其中一句「每個男人體內都有一個女人」啟發，原來Evelyn也有同樣想法。

Evelyn希望親手觸摸這些雕塑作品，她說：「『身體山島』主要以木和陶瓷製作，木頭來自樹木，陶瓷原料係泥土，都係來自大自然，雖然觸摸時手感冰冷，但用心去感覺，就會感覺到生命和生命嘅溫度。將大自然賦予嘅力量和溫度注入作品，加上佢巧手創作，即使係堅硬嘅木頭，佢都能造到視覺上好輕、好柔軟，我好期待觸摸到呢啲雕塑作品嘅真身。」