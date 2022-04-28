楊埕被網民誤當「偷狗賊」　澄清係無良主人棄養柴犬：道理喺我到

楊埕（Sabrina）今天（28/4）為愛情短劇《綠茶婊之亂》開工，Sabrina將會與師兄謝高晉飾演一對情侶，在劇中主要講述他們之間的小磨擦，而Sabrina更會使出渾身解數趕走「綠茶婊」情敵，Sabrina在接受《香港01》訪問時，認為會有很多觀眾對劇集有共鳴：「我哋成日都用Instagram，會發現另一半會利用社交平台睇唔同類型嘅女仔，呢個共鳴可能會令到觀眾認為劇集好有道理，從而諗點樣維繫感情。」

Sabrina在接受《香港01》訪問（梁碧玲 攝）

白雲執到狗竟叫「不用幫忙搵主人」 轉讓給楊埕被網民瘋狂狙擊

Sabrina與白雲早前陷入偷狗風波中，被網民認為她們不但沒有為小狗尋找主人，更把小狗據為己有，被指為偷狗賊，而Sabrina今日開心透露：「完全地（搞掂），好興幸我覺得一切都係緣份，佢終於屬於我啦，亦都係漁農處轉咗名。」這隻小狗被Sabrina領養後改名為「Simba」，Sabrina更解釋為什麼Simba的原主人遲遲未現身，原來Simba先是由一對情侶共同飼養，而牠身上的晶片是女主人的資料，但是二人分手後，Simba就由女主人的前度飼養，而前度則在女主人不知情下棄養Simba，但是女主人就因為需要搬家及其他原因沒有時間去照顧Simba：「件事發酵到呢個地步，先至搵番白雲同我處理狗仔嘅事。」隨後Simba就轉讓給Sabrina飼養。

Sabrina早前陷入偷狗風波中（梁碧玲 攝）

Sabrina對於被罵「偷狗賊」感到非常無辜，身邊的朋友則安慰Sabrina不需要理會網民，但是Sabrina則非常激動表示：「當係我覺得道理喺我到，做乜嘢我唔覆呢，同埋我唔鍾意俾人誤會，我哋純粹出於好意救隻狗仔！」Sabrina更為好姊妹白雲澄清，指當時白雲在九龍城遇上這隻流浪小狗時，便因為覺得小狗非常漂亮，深信牠本身有主人，隨即就在九龍城相關的群組中發帖文問，是否有人遺失了狗。之後又與小狗在街上等了很久，但仍然沒有等到狗主人，所以才會問其他朋友可否暫託小狗，而Sabrina作為白雲的好朋友就擔起這個重任。

Sabrina對於被罵為偷狗賊感到非常無辜（梁碧玲 攝）

Sabrina坦言：「如果要偷就唔會咁樣問啦，假如當時狗主人現身，而我作為暫託人就會把小狗歸還」，白雲把小狗帶回家後，第二天向漁農自然護理處尋求幫助，又指向警署報失後，警署會在第一時間聯絡漁護處，因此Sabrina認為她們是跟足程序做事。

Sabrina有指Simba可能在外流浪多天，被白雲接到家中後狂食四碗狗糧，雖然狗狗有幸遇到新主人，但仍然非常缺乏安全感：「只要我一唔係佢隔籬，佢就會喊。」Sabrina透露Simba還有一位好朋友，而牠與好友是同一時間被原狗主人遺棄，但是Simba的好朋友就仍然下落不明。

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