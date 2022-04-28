MakerVille包辦ViuTV所有製作　推新平台「MakeALive」野心極大？

電訊盈科所成立的新公司MakerVille於昨日（27/4）舉行發布會，並向在場嘉賓講述新公司的定位及發展方向，台前幕後致力於發展內容創作、藝人管理及活動業務三方面。因此MakerVille將會接管ViuTV全台54位藝人及歌手，隨後的工作都由新公司安排。

《季前賽》預告。（直播截圖）

在內容創作方面，MakerVille將製作及推出更多不同風格的連續劇及一系列創新主題的真人秀節目，如去年公布的《季前賽》、《I SWIM》、《戀愛Staycation》、《我哋係COLLAR》等，不少節目更有旗下當紅的組合成員參與拍攝，或會帶來如《大叔的愛》一樣的熱潮。而MakerVille的野心非常大，會與串流平台及海外電視媒體的合作，吸納更廣闊的觀眾群。

主持人駱振偉認為演藝活動平台MakeALive的內容非常精彩。（直播截圖）

在活動業務方面，MakerVille宣布推出演藝活動平台MakeALive，將邀請不同的音樂人、歌手、藝人合作，舉辦大型實體演唱會或者大型綜藝活動，並會把這些活動拓展到線上直播，打破地域界限、拉近觀眾距離。在MakeALive中，不但可以觀看不同角度的Fancam、還可以自行想要看的部分，還有其他沒有公開的功能，主持人駱振偉更表示：「即使在家中看節目亦彷佛在現場一樣，非常精彩！」令人非常期待！

點擊下圖看更多相關圖片：