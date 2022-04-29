金宵大廈2｜改寫命運vs命中注定？　陳山聰靠瀕死爆發力救李施嬅

《金宵大廈 2》4月29日晚來到結局篇，最終男、女主角 Joey（陳山聰飾）及 Ella（李施嬅飾）能否突破宿命改寫歷史有情人終成眷屬，絕對是金宵迷引頸期睇的答案。「一切都有可能，只要回到一切嘅原點，一個落差，足以脫離原來嘅軌跡，創造新嘅命運」不捨 Ella 就此離世的 Joey，在 Lydia（李施嬅飾）教路下嘗試「遇溺」，與《金宵 1》主角阿蕭一樣，希望透過瀕死的爆發力回到過去，改變歷史拯救 Ella。

男、女主角 Joey（陳山聰飾）及 Ella（李施嬅飾）能否突破宿命改寫歷史有情人終成眷屬，絕對是金宵迷引頸期睇的答案。

最終 Joey 得償所願，返回原點開創了一個有「時間差異」的平行時空，並透過「傷心的共感」影響了 Ella；自此Ella 變得事無大小均會哭個不停，Ella 更一度誤會自己患上抑鬱。相關愁緒同時亦阻止了Ella 愛上 Maurice，以致在金宵大廈尋找 Coco 姐「愛的替身」的阿 Lam（張彥博飾）陰差陽錯與 Ella 成為情侶；但命運弄人亦是命中注定，Ella 始終覺得阿 Lam 不是對的人，而決定大方讓愛成就 Ella 幸福的 Joey，就在此時透過攝影店玻璃門與 Ella 重遇，Ella 更能感應Joey 相機閃出來的光…

蝴蝶效應令 Ella 冇同 Maurice 一齊，但就同咗阿 Lam 一齊。

對於 Joey 情願自己獨自痛苦也想救回 Ella，網民無不感動，不過根據昨晚劇情走向，有人認為《金宵 2》編劇是宿命主義者，加上《金宵 1》及《金宵 2》單元故事均是帶著傷感收場，大家對於 Ella 及 Joey 的結局都未敢太樂觀：「命中注定就係命中注定、點樣改變都會相遇」、「有啲嘢看似脫了軌，但原來去到某個點，點都會行返去命中注定的軌跡」、「時空中一些小小的改變，會令事件開始有唔同，而結果有冇改變，就睇明天劇情，編劇都好用心，令人期待」、「呢輯編劇好堅，做左大量資料搜集」。據知，今晚「彩蛋人物」將放水提出「突破宿命」大法，並成為 Joey 與 Ella 最終能否在一起的關鍵；除了大彩蛋，大結局將再有新角色登場，而 Joey 全身赤裸現身天台的謎底亦會終極解開。

Ella 同 Joey 最終都係「相遇」，而連繫佢哋嘅有音樂鎖匙扣、貓波同埋相機。

由於《金宵 1》主角與單元人物環環相扣，有部分網民認為《金宵 2》這方面被比下去，不過昨晚所有單元主角悉數出場，眾人與 Ella 均有一定程度互動，而且跟 Ella 一樣，因為 Joey 開創了新的平行時空，眾人的命運軌跡亦因而有輕微改變，但卻又迎來差不多的結局！當中只有與 Ella 互動最多的 Luella，似乎是眾單元主角中唯一有轉機改寫命運的一位，如此鋪排似乎暗示著縱然宿命力量如何強大，只要肯努力，轉機仍在。