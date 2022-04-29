勁騎26︱Alton真心高質值得擁有大量機會　唔識電單車都覺得好睇

MIRROR成員Alton（王智德）主持的綜藝節目《勁騎26》現正於99台熱播。雖然節目以「二轆文化」為題材，但它絕對沒有令到非電單車愛好者卻步，深入淺出的介紹手法，以及Alton生動活潑的主持方式，都能夠使一般觀眾感到享受而且「學到嘢」，唔睇真心會走寶。

MIRROR成員Alton（王智德）主持的綜藝節目《勁騎26》現正於99台熱播。（電視畫面）

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除了首集〈電單車精神〉與張繼聰揸哈利（Harley-Davidson）電單車，Alton在節目中亦接觸了不少類型的電單車，好像第二集〈不一樣的車聚〉出現的「女士最愛」偉士牌（Vespa）、第四集〈天才車手〉出中現的越野電單車，令人更加清楚不同電單車的分別。除此之外，節目亦使一般觀眾更加理解騎手世界，例如第三集〈Alton和女騎有個約會〉雖然是叫Alton從三位女騎士中揀選出車對象，擺明參考相親節目玩法，但實際上是令電視機前的觀眾明白，揸有型有款的電單車絕非男士專利，女士亦是有權有資格追求速度。

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當然，節目中最過癮還是Alton本身，風趣搞笑表現令人睇到拍晒手掌，首集被張繼聰恥笑問「懶搞笑問題」固然爆趣，他在第三集中口誤問女嘉賓「你鍾唔鍾拍呢啲節目仔」，搞到幕後「不滿」亦非常好笑；不過，他要型又型得起，好似第四集中挑戰越野電單車，一日便學識常人可能要上四、五堂才掌握到的「離地」招數，令擁有40年經驗教練賴路興（Angus）忍不住豎起拇指：「如果Alton可以花大概兩年時間認真學習，我相信佢已經可以參加比賽，佢今日做到所有項目，我可以畀佢有80分。」最重要係咩呀？隔住個Mon都感受到擁有兩年揸電單車經驗的Alton真心Enjoy整個拍攝，所有Bite都由心而發，明顯不是跟稿讀，十分抵讚，所以Alton絕對值得擁有更多機會發揮，繼續主持各種不同的節目。

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