24歲雲浩影做鄭秀文師妹　5月初正式出歌：知自己Miss咗好多機會

現年24歲的雲浩影（Cloud）在《全民造星III》中憑着一把靚聲同清純的外表，而獲得不少網民關注，最後觀眾投票獲第一，評判評分排行第七，總成績為第四名。不過比賽結束後，雖然不時都會見到她所接拍的廣告，但比起同期的參賽者來說，卻未有太大的發展，最近雲浩影就獲得寰亞唱片的賞識，成為鄭秀文同門師妹。

最近雲浩影就獲得寰亞唱片的賞識，成為鄭秀文同門師妹。（陳順禎 攝）

雲浩影今日（29/4）現身銅鑼灣出席活動，在接受《香港01》訪問時透露自己將會推出新歌：「出歌就大概五月頭，應該係下個星期左右，所以希望陸續有來，雖然遲起步，但係急起直追！」被問到《全民造星III》已經結束了兩年，而《全民造星IV》又早就了女團COLLAR，會否擔心自己的風頭不如以前時，Cloud表示：「唔會驚嘅，大家嘅起步點又唔一樣，會專注番自己身上。而且女團都係值得學習的對象，又要唱歌跳舞，咁我都渴望有一日可以又唱歌又跳舞。」

由《全民造星III》完結到現在簽約差不多有兩年的時間，被問到在這段時間心情會否煎熬時，Cloud直言：「其實當初係自己選擇等待嘅，自己都知道自己Miss咗好多機會，但是自己心態同人未Ready好，所以都唔希望貿貿然推出自己畀大家睇。」

Cloud透露將會推出新歌。（陳順禎 攝）

雲浩影有一位拍拖八年的男友，她曾經透露希望自己能夠25至27歲時結婚，被問到現時事業再起步，會不會引起衝突時，Cloud直言：「應該冇咁快啦，因為……男方……男方都冇表示啊！（如果有表示會即刻結婚？）佢應該都想嘅，大家都有共識，都係大家都有共識冇咁快，因為佢又唔係大我好多，佢又唔急，我又唔急，咁遲啲先啦！」

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