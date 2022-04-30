姜濤生日︱歌迷會舉辦免費電車日　三百名途人駐足觀看

MIRROR人氣王姜濤今日（30日）23歲生日，姜濤香港後援會特意舉辦電車免費乘車日，實行全民慶祝「姜濤誕」。20名姜糖於早上11時齊集屈地街電車廠準備登上「姜濤號」，等候期間，大會播放姜濤感謝粉絲的影片為大家帶來驚喜，全場立即拍手歡呼。

姜濤今日23歲生日，姜濤香港後援會特意舉辦電車免費乘車日，實行全民慶祝姜誕。（鄺鈺瑩攝）

逾百名粉絲在電車廠外守候，而「姜濤號」亦於11時半從屈地街電車廠開出，並途經上環、中環等地開往銅鑼灣，沿途吸引不少途人注目，亦有人揮手回應，更有在另一電車的乘客向歌迷會成員高呼：「多謝晒！」

數十名姜糖於早上11時齊集屈地街電車廠準備登上「姜濤號」。（鄺鈺瑩攝）

電車駛經銅鑼灣崇光百貨門口時，近三百名路人企滿行人路並紛紛舉機拍攝，場面非常墟冚！有過百名姜糖齊集銅鑼灣電車站為「姜濤號」留倩影，更不時高呼：「姜濤生日快樂」。

逾百名粉絲在電車廠外守候，而「姜濤號」亦於11時半從屈地街電車廠開出。（鄺鈺瑩攝）

歌迷會Admin表示是次「姜濤誕」的所有應援合共花費約7位數：「連埋商場、全球性的應援，差唔多7位數。電車做畀香港人，商場就做慈善，完晒就會捐一筆大數畀10間慈善機構，主要捐返畀小朋友，因為姜濤好鍾意小朋友，佢都提出咗今年做慈善都想注重小朋友多啲。（籌到過百萬？）應該都OK。廣告同慈善個數字都balance，唔希望太離地。」