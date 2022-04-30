COLLAR《Gotta Go!》涉抄襲YOASOBI　星級製作人IG回應指控？

女團COLLAR今年1月出道，說時遲那時快就推出第三首單曲《Gotta Go!》（影片截圖）

女團COLLAR今年1月出道，說時遲那時快就推出第三首單曲《Gotta Go!》，MV上載十七小時已接近25萬次收看走勢凌厲。歌曲輕快相當有夏日氣息，但不少網友留言指歌曲疑有抄襲之嫌，矛頭直接包辦曲編監三職的C.Y. Kong（江志仁）。

COLLAR第三首單曲《Gotta Go!》MV上載十七小時已接近25萬次收看走勢凌厲。（網上截圖）

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COLLAR成軍未夠半年已是非多多，甫出道隨即惹來抄襲韓團爭議，就連第二首單曲《Never-never Land》也被發現跟TVB劇集《阿旺新傳》主題曲《十萬個為甚麼》有八成似。是次新歌《Gotta Go!》由天王天后御用製作人C.Y. Kong（江志仁）打造，大批網友質疑抄襲日本二人組合YOASOBI的成名作《向夜晚奔去》（夜に駆ける）。

YOASOBI憑《向夜晚奔去》一炮而紅，MV在YouTube有2.5億點擊率。

不少人認為《Gotta Go!》明顯是模仿YOASOBI的曲風，其中一句的旋律更與代表作《向夜晚奔去》的有九成相似，另外也有人覺得與King Cream Soda唱出的《妖怪手錶》開場曲有相似之處。更有網民發現C.Y. Kong的IG，本身都有follow YOASOBI兩位成員，相信他也很欣賞他們的音樂。C.Y. Kong於IG STORY疑回應抄襲指控，連貼3首香港日文台灣歌曲，最後一首是他在2000年為楊千嬅創作的舊歌《深息》，似乎想帶出各地歌曲都會出現旋律相似的情況。

有網民發現C.Y. Kong的IG，本身都有follow YOASOBI兩位成員。（IG截圖）

C.Y. Kong連發三篇IG STORY疑回應事件。（IG截圖）

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