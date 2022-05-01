陳冠希舊愛Cammi豪曬巨型鑽戒目測有5卡　親解財來自有方富貴之謎

陳冠希舊愛謝熙婷Cammi（原名：謝芷蕙）不時都會在IG大曬她的名媛級奢華生活之日常。財來自有方的她經常周遊列國、甚至坐過私人飛機，生活富泰，衣着打扮周身名牌、Hermès的手袋更是常出現，又豪住五星級酒店、出入米芝蓮高級餐廳等等，幾乎是過住上流社會的生活，富貴享受令人羡慕。雖然Cammi早前被指在社交媒體高調宣傳外圍網上賭場，涉嫌「推廣或便利收受賭注」及「向收受賭注者投注」而被拘捕，不過並未影響她的富貴生活。

Cammi生活富貴。(Cammi ig)

早前剛度過了27歲生日的她，今日就於IG豪曬巨型鑽戒，並留言表示：「遲來的生日禮物 送自己一顆”浪漫” 💎」又寫道：「人不要總是看以前的 要看以後 進步就行了🌞」相中Cammi手上的鑽戒好大粒好閃好搶眼，目測有5卡，除此她還戴上了其他鑽石首飾。出身公屋的她，如今已進駐月租4萬元尖沙咀豪宅名鑄，果然是大進步。不少網民都好好奇Cammi到底是靠什麼賺錢的？她早前曾在IG跟網民互動，大玩「你問我答」，就透露自己有工作有收入的︰「有工作啊，只是我的工作不是朝九晚五，你們看不到（而）已。」