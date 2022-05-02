內地古裝劇《且試天下》疑虐馬　馬跌倒後頸部90度落地惹觀眾不安

由楊洋和趙露思主演的內地古裝劇《且試天下》開播後擁有極高人氣，然而近日卻爆出劇組疑虐待動物的惡劣行徑！在早前播出的集數中，有一幕馬匹在奔跑期間跌倒在地上，兼且馬頸被扭成90度落地，被不少觀眾指出實在太過逼真而質疑這並非特效，而是全程使用真馬去拍攝，在內地網上引起極大爭論。



《且試天下》開播後擁有極高人氣，卻爆出劇組疑虐待動物的惡劣行徑。（微博：@電視劇且試天下）

在《且試天下》的第一集中，有幾匹馬被形容騎着奔跑，其中一匹馬在跑的其間被摔倒在地上，頸部更直接以90度屈曲落地，令大批觀眾看到非常不安：「這不死也殘了」、「這不是特效吧」。

有研究影劇的內地博客爆料指，原來在內地不少古裝戲劇之中，跌倒的馬全部都是真馬，而這些用來製造效果的馬都是傷亡率極高、專門用來犧牲的馬匹，又被稱之為「摔馬」。據悉，劇組會利用「絆馬索」將摔馬在高速衝刺的時候絆倒，有不少都會當場骨折要被安樂死，因此摔馬通常都是比較便宜的馬匹。

在《且試天下》的第一集中，有一匹馬在跑的其間被摔倒在地上，頸部更直接以90度屈曲落地，令觀眾感到不安。（微博圖片）

《且試天下》的劇組昨日（30日）發聲明指，在去年3月知道要拍攝後，為特技馬匹提供半年以上的特殊訓練，包括起揚、臥倒和越障礙等等的技能，而且在拍攝過程亦有做足安全措施：「劇中引發爭議的馬匹摔倒畫面，我們在拍攝時採用了安全防範措施，如鋪好足夠厚的沙子等，力保動物在現場是安全的。」

《且試天下》的劇組為事件發聲明，澄清在拍攝過程中有做足安全措施。（微博圖片）

團隊又澄清這匹名為「法拉利」的馬賽拍攝完成之後至今仍然維持非常健康的狀態，並參加了多項影視拍攝，目前正在參與拍攝另一部劇集。又公開一段於4月30日所拍攝的影片，練馬師大叫「法拉利」的名字後，就有一匹馬奔馳而來，狀態看起來非常好。

劇組公開一段於4月30日所拍攝的影片，練馬師大叫「法拉利」的名字後，就有一匹馬奔馳而來，狀態看起來非常好。（微博圖片）

雖然團隊直接公開該馬匹的健康狀況良好，但大批網民表示這聲明等同間接承認拍攝時用真馬上陣，批評根本不應該要馬匹去拍攝任何危險場面：「安全，不代表不痛」、「你覺得我會信？」、「脖子都折成這樣了，換一隻來指鹿為馬說還活著，觀眾也認不出」。