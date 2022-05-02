TVB爆離巢潮？傳單文柔完約有新開始　自爆有計劃︰我安排緊啲嘢

無綫藝人余德丞和「御用醫生」之稱的郭田葰同樣在5月1日的凌晨公開自己離巢的消息，TVB一日內流失兩位藝人。而有傳陳展鵬的太太單文柔（Phoebe）亦完約，結束與TVB的合作。另外，Phoebe因為在周日（1/5）凌晨於IG出po標記了「新開始」三個字，更令傳言「似層層」。



Phoebe因為IG發文的一句「#新開始」被傳離巢。（IG截圖@smyphoebe）

在TVB官網經理人合約藝員的名單中，仍然有單文柔的名字。（TVB網站截圖）

《香港01》記者向Phoebe查詢，她未有承認事件，但就表示有收到不少人的查問，她透露自己的確有些新計劃，「我差唔多呢3年生咗Quinta之後，我自己都比較少做幕前嘅嘢，我都有返公司，有時幫手做嘉賓嘅形式或者有啲節目我都會去客串吓，的確嚟緊我自己都會有啲新嘅安排，同埋有啲planning，因為我覺得始終都兩、三年，小朋友開始長大，上緊軌道，有啲嘢我都想安排吓，之前真係最主要以家庭同埋小朋友為主，咁我自己係有啲諗法同埋計劃嘅，但係安排緊，如果到時係可以同大家share嘅時候，我就再同你哋講啊！」

自從女兒Quinta出世之後，Phoebe的重心都放在照顧家庭上。（IG@smyphoebe）

被問到是否TVB的合約條件不適合，Phoebe表示︰「真係唔關事，我先生都仲係公司嘅人，但係真係個方向唔同，佢真係拍劇為主，同埋大家個角色定位都唔同，我最主要係想幫自己重新定位。」（IG@smyphoebe）

被問到與TVB的合約安排時，Phoebe未有明確回答，只強調有自己的安排，「我都安排緊啲嘢，不過就真係唔方便講住。」她透露有好多人都問她關於IG po「新開始」一句的事，她說︰「個post其實唔關任何嘢事，其實係咁啱有少少product嘅內容係關於一個新開始，同埋嚟緊母親節，同埋我見到咁啱有新聞關於其他藝人離開TVB，所以就令人哋聯想咗呢件事。」她強調︰「我自己真係安排緊一啲嘢，所以等我安排咗先啦！安排咗可以大家share先講，因為我都唔想有任何嘅誤會。」

Phoebe重申「新開始」的發文其實是應品牌的要求，和因為自己之前參與了慈善工作和一些抗疫活動，「唔關係咪因為公司事」。她又說︰「其實而家接觸咗咁多唔同嘅嘢之後，我反而係再重新去規劃過自己可以喺照顧屋企之餘，可以睇吓安排到啲乜嘢做。」（IG@smyphoebe）

有關之後會否在TVB有工作，或者將來的路向，Phoebe強調因為小朋友開始長大，自己也要重新計劃，「因為小朋友都真係開始大個，無論我再生多個又好，或者係我喺工作方面都好，我自己都想去沉澱吓。同埋而家我希望可以多方面嘅發展，可以嘗試到唔同嘅嘢，因為始終呢幾年我自己又冇拍劇，或者冇其他好多嘅幕前工作，都係一啲online嘅工作比較多，所以我覺得係咪有啲嘢適合自己呢！」至於之後的發展路向，Phoebe就坦言其實這個年代幕前與網上的工作很多時也分不開，如果是拍片分享的話，其實也難分幕前與幕後，「我覺得係試囉，真係可能by project咁樣去做。」她又笑言︰「我而家都真係安排緊，我亦都冇諗過咁快有人問我，因為真係個post我唔知點解大家會聯想到嗰樣嘢。」

點撃圖輯睇吓Phoebe與展鵬一家的溫馨照片：