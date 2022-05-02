雙生陌生人｜馬德鐘分飾四角考演技　感激袁鎮業做「無臉英雄」

TVB新劇《雙生陌生人》是由「撞樣網站」延伸出來的奇情輕鬆愛情小品。假如你的前度，離開了十八年後忽然回歸，更表明深深愛著你，但你又已經結了婚，你到底會如何自處？《雙生》主角高收成（馬德鐘飾）正正遇上這個難題，作為效率高、腦筋好的律師，收成某天發現當年深愛的前度俞風（湯洛雯飾）在「撞樣網站」尋找與自己撞樣的人，內心因而泛起漣漪…另一邊廂，與收成長得像孖生兄弟般的巫祺男（馬德鐘分飾），正因遭受連環厄運陷入困境，此時祺男不但遇上集剋星與救星於一身的夏纖纖（賴慰玲飾），並捲入收成與俞風的「十八年愛的旋渦」，可謂複雜中的複雜。

《雙生陌生人》是由「撞樣網站」延伸出來的奇情輕鬆愛情小品。馬德鐘一人分飾兩角。

不過更複雜、更峰迴路轉的還在後頭，為了修補當年愛的遺憾，收成要求與祺男互換身份，但又因為陰差陽錯，二人周不時要你扮我扮你、再我扮你扮我，弄致笑話連連…對於嚴格來說要一人分飾四角，演戲經驗豐富的馬神亦笑言很混亂：「對調咗身份仲要扮番自己， 所以拍嗰陣成日要搞清楚自己有冇錯啦、有冇漏嘢啦，做出嚟觀眾接收係咪會清晰等，個思緒真係會亂，所以係有影響到啲腦神經嘅，我唔單止精神分裂咁簡單，直頭係失咗憶，完全唔記得呢套劇拍咗啲咩。」

《雙生陌生人》中馬德鐘要在幾位女角間周旋。

談到經常要自己與自己演對手戲，馬神坦言對台前幕後均是挑戰：「我兩個角色好多同場， 同埋好多身體接觸，所以要用比平時多三倍嘅時間去拍一個場口，仲要牽涉拍攝同轉妝。」 他又坦言十分感激替身袁鎮業的付出：「佢係無臉英雄，佢真係好好，份人好冇所謂，照樣好投入去演呢個角色。同埋我設計角色時係想巫祺男瘦啲嘅，咁啱袁鎮業又比我瘦，咁我瘦番啲大家會似啲。」

馬德鐘特別點名感激袁鎮業做無臉替身。

除了劇情及角色「反轉再反轉」是一大亮點，馬神更指劇中兩大搞笑擔當亦是劇集賣點： 「我哋啲搞笑戲拍得好開心，NG就唔太多嘅，但就有真係忍唔到笑，都試過笑到大家停晒喺度。呢套劇負責搞笑有兩個人，一個徐榮、一個賴慰玲，最開心快活就係見到佢哋， 希望觀眾見到佢哋都有呢個感覺。」