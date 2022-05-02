逝者代言人｜德福花園五屍命案揭離奇案情　瘋傳鬼新娘都市傳說

J2節目《666永: 逝者代言人》，透過昔日香港發生過的恐怖命案，讓大家認識到法醫如何憑科學鑑定來釐清死者的死因，為亡者取回公道。繼魔警槍擊案、雨夜屠夫肢解案等轟動案件後，在最新一集揭開了發生於1998年的「德福花園五屍命案」的背後驚人細節，還有令人毛骨悚然的都市傳說。



由陸永、黃子桐、陳欣茵主持的《逝者代言人》，邀請到全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生解構離奇案情及被毒殺後受害人的遺體會有什麼變化。案件於1998年的7月21日發生，林氏、蔡氏及徐氏屬好友關係，經常相約算命及睇風水，突然失蹤多日後因家人報案而揭發案件。

「德福花園五屍命案」受害人死狀恐怖

警方到達徐氏的住所後，覺得事有蹊蹺便破門而入，發現恐怖駭人的畫面。徐氏的兩個女兒分別倒斃在兩不同房間，而徐氏、林氏及蔡氏就分別陳屍於廚房、廁所及大門位置。而住所入面竟然設有神壇、法器、遺書等物件，初步懷疑是邪教集體自殺。有指當時五位死者死狀恐怖，梁法醫表示當時五人吸入山埃而死，而中山埃毒就會因為缺氧而抽筋令屍體扭曲兼口吐白沫。

由於案發現場設有神壇、法器、遺書等物件，製造邪教集體自殺的。（節目畫面）

不足一小包砂糖份量的山埃能殺人於無形

首先檢查胃部、口腔、身上或手上有沒有毒物出現，從胃部、口腔或血液取出樣本後，會送到政府化驗所的毒物部門利用精密儀器進行分析。由於毒殺案在香港甚少發生，有經驗的醫生或護理人員都會看得出來。提到兇手使用的山埃，表示是毒性很高的化學物，亦有很多用途都會用到，包括工業開礦或製造老鼠藥。致命的原因是影響呼吸系統，令帶血的紅血球細胞再黏著氧氣，在短短在1分鐘內就能導致缺氧及心臟驟停而死。

梁法醫透露山埃跟砂糖非常相似，帶淡淡杏仁味道，在食物當中亦會攝取到山，例如沒有製作及處理過的北杏，服用後就會中山埃毒。當然在藥材店買到的北杏山埃含量很低，就算中毒都只是輕微中毒。至於正常人攝取多少山埃會中毒死亡？梁法醫透露如果體型並不是特別健壯的話，不足一包茶餐廳包裝砂糖就會被奪去性命。而二次世界大戰，納粹德軍就是用山埃製成毒氣，於集中營毒殺猶太人。

梁法醫透露如果體型並不是特別健壯的話，不足一包茶餐廳包裝砂糖就會被奪去性命。（節目畫面）

風水師擺假風水陣謀財害命

案件中的死者，輾轉認識了口才極好的偽風水師李育輝。由於得知徐氏、林氏及蔡氏家境富裕而佈局謀財害命。五位受害人在喝下暗藏山埃毒的符水後不久相繼死去，李育輝把五人求神用的願望寫在紙上置於廳中，佈置成自殺假象。掠去130萬港元（作法前要求三人每人按自己年齡，每年一萬港元的款項作「貢品」）後，與妻子連夜潛逃到汕頭，最後因謀殺罪，在內地被判死刑。

案件發生於德福花園。（節目畫面）

鬼新娘都市傳說？

德福花園五屍命案發生後翌日，即1998年7月22日，一名41歲女子在同一座跳樓死亡。事件傳出後，有指19年前的同一天（7月21日），德福花園該座發生過一宗電梯墮樓事件，當時有六個工人死亡，碰巧一連兩日的兩宗命案中，合共有六位女性死亡，便傳出找鬼新娘的都市傳說。

金針其實不能測試毒物。（節目畫面）

銀針能試百毒？

提到古代記載銀針能試出食物或屍體是否有毒，梁法醫笑言古代製作砒霜及山埃的程序不太先進，所以有很多雜質在內，而銀針就主要測試硫磺物，而不是測試砒霜或山埃等毒物，故現時科技先進就不再需要用到銀針。