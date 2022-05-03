Cammi豪曬6位數字鑽戒再自爆做老闆　股票狂蝕錢生活都keep住富貴

陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙）不時都會在IG大曬她的名媛級奢華生活日常。財來自有方的她經常大曬名牌、甚至坐過私人飛機，生活富泰。而她也常常周身名牌、闊太級手袋品牌Hermès的包包更是常出現，又豪住五星級酒店、出入米芝蓮高級餐廳等等，幾乎是過住上流社會的生活。早前，Cammi度過27歲生日時，她在IG豪曬巨型鑽戒，她日前在IG大玩你問我答，大爆鑽戒的價錢，兼向網民詳細分享她的致富之道。



Cammi生活富泰。（IG@cbbheree）

Cammi在IG跟網民互動，有人問她戒指是否男朋友送，她直言是自己送給自己的生日禮物，價錢方面，她說是「未到6位數字中」，夠晒豪！另外，原來Cammi近排做老闆，事關她透露跟朋友合資開養生館，主打按摩、美睫和蒸腳等個人護理保養服務。生意的IG在今年1月才開，近一星期才更新，估計是新開張不久。

Cammi早前在IG大曬送給自己的鑽戒生日禮物。（IG@cbbheree）

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網民一向都好關心Cammi的賺錢方法，想向她偷師，而Cammi都好大方分享。有人問她第一桶金如何賺到，她謙虛說自己未搵到︰「第一桶金嘅定義是什麼？目前我仲未搵到。」她透露自己以前常常在內地登台做商演，幾乎長駐內地，她又說︰「之後開服裝店淘寶同批發店，當中都有少少投資係蝕錢，最近呢幾年都係做網店、買股票、投資唔同嘅嘢，之前都有投資過朋友店舖，不過冇賺冇蝕走咗（我係冇公開過嘅）而家就投資咗養生館。」Cammi透露自己近來買日圓和虛擬貨幣。她又表示「呢兩年買股票蝕嘅錢都夠我買多少（幾）個鱷魚包包……有啲仲揸緊但暫時唔敢再買。」看來Cammi在搵錢方面的確有自己的一套心得。

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