Met Gala 2022｜盤點紅地氈性感造型　Blake Lively變色裙超搶鏡

被譽為「時尚屆奧斯卡」的慈善晚宴舞會Met Gala於香港時間今晨（3/5）舉行，舞會由紐約大都會藝術博物館每年舉辦，而本年度的主題延續了去年的「In America: An Anthology of Fashion」（美國：時尚的詞彙），一眾名人巨星都會盛裝出席，重返美國輝煌的鍍金年代。



Blake Lively與丈夫賴恩雷諾士是本年度Met Gala的聯合主席之一。（Getty Images）

Blake Lively與丈夫賴恩雷諾士是本年度Met Gala的聯合主席之一。（Getty Images）

作為本年度Met Gala的聯合主席之一，《花邊教主》（Gossip Girl）女星Blake Lively與丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）當然悉心打扮到場。Blake Lively穿上Versace的變色高級訂製宮廷晚裝，配上復古都后冠頭飾及珊瑚色系妝容，當走上紅地氈時，有工作人員緊隨其後為她解開腰間的蝴蝶結，拖尾長裙立即變成了湖水綠色，手套亦一秒間變成同色，引起轟動！

作為少數的亞裔面孔，59歲的楊紫瓊以一襲綠色禮服亮相，襯上拖尾披風及名貴珠寶，氣場強勁，成為全場焦點。而憑Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》爆紅的鄭浩妍就穿上LV的露肩貼身禮服登場，加上其纖瘦高挑的模特兒身形，一頭微曲的長髮散發著少女感。

超模Kendall Jenner每年的造型都讓外界期待，繼去年的水晶透視晚裝，今日就以暗黑風格示人。悉心留意的話，就能看到Kendall特別化了一個「無眉妝」，營造一個黑暗性感的嫵媚感。

作風及造型一向大膽的模特兒Cara Delevingne先以酒紅色的紳士女裝走上紅地氈，其後突然脫去外套半裸上陣，身體塗滿金色人體彩繪。

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