專訪︱MIRROR新歌探索自身宇宙　姜濤為個唱觸及舊患︰膝頭會痛

等足四個月，MIRROR終於在上月25日推出2022年第一首團歌《Innerspace》。今次12子帶大家進入一個充滿幻想的世界，MV中，他們在激光和水池的襯托下勁歌熱舞，務求令樂迷極盡視聽之娛。但原來型格背後，卻發生了蝦碌、甚至被Jeremy形容為「陰謀」的事情，MIRROR接受《香港01》專訪時笑談拍MV的趣事，更透露7月紅館演唱會的籌備情況！



等足四個月，MIRROR終於在上月25日推出2022年的第一首團歌《Innerspace》。（葉志明 攝）

新歌探索自身宇宙 AK快樂泉源是放假

有別於過去的團歌，《Innerspace》是想MIRROR多認識自己，從而尋找快樂的泉源。隊長Lokman解釋歌詞上的意思是探索自身的宇宙，透過探索自身的心理和精神層面，在了解和消化過程中爆發新能量：「尋求自己嘅時候，搵到啲花火、有趣嘅嘢繼續行落去。」雖然12子工作忙碌，不過在夜闌人靜時仍會花時間審視自己，特別是經過去年的《調教你MIRROR》，他們更會反思自己的內心世界。AK說最重要是了解自己的本質再去改善：「入行之後，外界一直都畀我哋好多比較，不論係隊內隊員嘅比較，定MIRROR同出面其他人嘅比較，都會成為一種壓力。但最大、最需要比較嘅敵人，其實係自己。你要同自己去比較，戰勝噚日嘅自己。」

在認識自己的過程中，亦希望他們可以找到快樂泉源。AK不假思索說：「放假，大家個開心泉源就會出咗嚟，呢個暫時係最直接、最有效嘅方法，有薪假期就最開心啦。」Alton指錄音當日與監製Edward聊天，再解讀出自己對「宇宙」的看法：「其實宇宙係咩？我哋企到好後時，在宇宙入中，我哋係好渺小，唔需要將唔開心放到好大。微觀自己時，我哋可能係某人嘅宇宙，就會覺得自己好重要。我做少少嘢已經令人好開心，要識點放大自己、點縮細返自己，呢啲係Quality of time。」Frankie稱開心很簡單：「訪問之前同阿虎（Tiger）對望就已經好足夠，我自己嘅快樂好易滿足。」

雖然12子工作忙碌，不過在夜闌人靜時仍會花時間審視自己。（葉志明 攝）

姜濤英文Rap為樂迷帶來驚喜 感謝Anson Lo教導

新歌中，姜濤的一段英文Rap就為樂迷帶來相當大的驚喜，姜濤說要十分感謝Anson Lo，私下亦請教了對方：「我好想嘗試Rap呢件事，都問過花姐意見。Anson Lo好爽快就應承咗，好快填咗段詞。我Whatsapp有請教佢點唱，好多謝佢，自己對Rap呢樣嘢，Anson Lo經驗係多啲，尤其填Rap詞都係佢拿手啲，所以都請教咗佢好多。」Anson Lo坦言今次填Rap詞很緊張：「一嚟我覺得首歌個Theme好特別，填英文Rap同個Theme緊扣係好難。私底下都係咁問佢（姜濤）覺得好唔好唱、啲詞好唔好讀。每一次作Rap都係自己Solo作品，自己作會記得入腦啲、好唱口啲，都要同佢（姜濤）互相溝通睇下有冇字要改。對咗幾次之後，大家搵咗個舒服又Work嘅方法。」

新歌中，姜濤的一段英文Rap就為樂迷帶來相當大的驚喜，姜濤說要十分感謝Anson Lo。（葉志明 攝）

重提水池拍MV蝦碌事 Jeremy爆Stanley「陰謀」

《Innerspace》MV共拍攝了兩天，Lokman說第一日拍跳舞，而第二日則拍攝文戲。12子要在水池中勁舞，談到當日發生的蝦碌事，眾人即時遞咪給「食水右翼」Jeremy。Jeremy描述當時的情況：「唔係蝦碌，係啲陰謀嚟，Stanley嘅陰謀嚟。地下有咁深嘅水，一踩就會有浪，有啲Music Break嘅地方要好大力去做，大家唔留力嘅情況下，隔籬啲人就會遭殃，譬如話係我，接住完咗就要做Ending Pose，我完全俾佢一個浪咁衝過嚟，成塊面濕晒咁做Ending Pose。每一次就係成身濕晒，但又冇得吹乾嘅情況下。Stanley係好開心，不停笑，係度話好好玩，好好玩呀」。Stanley解釋：「純粹係我覺得效果要好，水花要四濺先好睇。最開心係睇你每一次Ending Pose完咗，一嗌Cut，我會即刻擰轉望Jeremy，佢滴緊水落嚟，就會覺得成件事好好玩。（Edan：其實唔係好玩，專業啫！）」

而另一受害者，「食水左翼」Alton亦重提當日「受害」情況：「喺歌曲尾段，有一Part我同兇手好近，尾段最後一個Music Break喺度跳跳跳，跳完之後就冇仇報，因為首歌完啦，嗰個兇手就係Edan。（Jer：佢（指着Alton）都係兇手嚟，令到鏡頭濕咗。）初段時候未適應地面個水，就一下向前衝就向前踢……我令個鏡頭濕咗兩次，之後再Take就唔敢踢。」

12子要在水池中勁舞，談到當日發生的蝦碌事，眾人即時遞咪給「食水右翼」Jeremy。（葉志明 攝）

MV造型向阿Dee致敬？ Lokman笑言：唔提佢，唔俾佢抽水

12子穿上黑色皮衣拍MV，ERROR阿Dee隨後在IG限時動態笑言他們是向自己在《全民造星》的經典造型致敬，Lokman激動說：「唔提佢，唔俾佢抽水。走呀，何啟華，你Chill Club已經攞咁多，仲要抽、仲要抽，仲要抽！（AK：你有784秒呀個名。）但我覺得都真係幾似嘅，尤其是我哋兩個（指着AK）個造型真係幾似。」說起《全民造星》，問到現時與當年參賽的自己有什麼轉變時，Lokman思考一會再回答：「有啲嘢要消化，成日要提點自己，有時提點身邊朋友。同呢首歌差唔多，要搵返中間快樂、開心嘅嘢去提醒自己繼續走落去，然後再同大家去闖關，同埋嚟緊個大關（紅館演唱會）都要畀多啲心機闖，紅館呢個關卡。」

ERROR阿Dee在IG限時動態笑言MIRROR MV造型，是向自己在《全民造星》的經典造型致敬，Lokman激動說：「唔提佢」。（葉志明 攝）

MIRROR將停工籌備紅館演唱會 率先透露表演項目

十場的紅館演唱會將於7月舉行，Lokman表示MIRROR將會停工籌備，不過暫時未知停幾耐，要視乎成員的工作安排決定：「一早同花姐講，可唔可以留多少少時間畀我哋準備。同埋今次四面台，同以前唔同咗好多，背脊都要畀力，同埋唔熟個方向感，所以都要多少少籌備，都想有一個好好嘅演出畀大家。」至於表演項目，他們亦有透露少許，到底Ian和Edan會否玩樂器呢？Ian說：「演唱會玩樂器呀？會喺幕後玩咗先，即係自己做啲Rearrangement先。其實都揀咗玩咩歌，會同之前嘅風格唔同啲，都係啲音樂性嘅表演。」Edan指：「會唔會玩樂器呀？應該都會，同埋希望做多啲唔同嘅表演，今年去紅館，都想做啲同之前唔同嘅嘢，大家拭目以待下。」而阿Jer就透露會為樂迷帶來畫面上的突破：「諗啲故事性啲嘅Theme去包件事，好睇嘅，現場觀眾好似入咗Theatre咁。」

暫時未有Solo作品的成員，亦以整體為大前提構表演項目，Alton指已經開過數次會，大家亦有提出不同意見：「話晒（出道）第三年，盡量希望多啲MIRROR嘅嘢。坦白講，仲開緊會…你問到節目歌，最緊要睇返個Theme啱唔啱先，《REBOUND》我已經好好彩同AK有一首，最緊要個Flow啱睇，唔想太兀突，為做Solo而做就好似唔係好啱數。」Frankie回應：「可能會唱佢哋嘅歌都未定呢」。

阿Jer透露會為樂迷帶來畫面上的突破：「諗啲故事性啲嘅Theme去包件事，好睇嘅，現場觀眾好似入咗Theatre咁。」（葉志明 攝）

演唱會記招顯疲態惹粉絲擔心 姜濤、Anson Lo， AK大派定心丸

當日的新歌專訪緊接着MIRROR演唱會記招，不少鏡粉留意到部份成員在記招中略顯疲態而非常擔心，Lokman解釋因疫情關係，很多工作需要延期，所以近一、兩個月較為忙碌追回進度。忙於拍劇的姜濤、Anson Lo以及AK亦向粉絲大派定心丸，姜濤笑言：「唔攰、唔痛，OK呀。純粹膝頭哥不嬲有少少舊患，有時會痛，不過OK冇事，都係會跳到舞畀大家睇。」AK瞪大雙眼說：「眼瞓係舊患，冇事呀、唔攰呀，精神呀。」Anson Lo先呆一呆再指：「我腰痛，所以企得耐就一定要伸展下，不嬲都係咁，但其實OK嘅。舊患嚟，突然就會飛出嚟，瞓得唔夠又會飛出嚟，但完全唔影響工作，唔攰亦都唔痛。」

不少鏡粉留意到部份成員在MIRROR演唱會記招中略顯疲態而非常擔心，姜濤向粉絲大派定心丸。（葉志明攝）

Chill Club賽果令激進粉絲出現罵戰 姜濤Anson Lo從未因而影響感情

專訪的前一日剛好是《Chill Club推介榜年度推介21/22》，Anson Lo奪得男歌手金獎以及憑歌曲《Megahit》勇奪年度之歌，而姜濤則奪得男歌手銀獎。賽果一出，網絡上隨即掀起熱烈討論，雙方部份激進粉絲甚至出現罵戰，Anson Lo和姜濤亦在專訪中回應事件。Anson Lo說：「當晚都有傾，得出結論係就算大家點講，我哋雙方都知道自己各自做緊好鍾意嘅音樂，所以唔存在贏同輸呢樣嘢，希望大家Focus返音樂上嘅質素。」

姜濤十分同意Anson Lo的說法：「真係以上皆是，呢個問題都存在咗（好耐），由我哋成團，大家嘅Fans一定會有討論呀、爭執咁，但我哋從來冇因為呢啲嘢而感情唔好，都希望大家放心，亦希望大家Enjoy我哋做嘅音樂，少啲比較、多啲Enjoy。（Fans嘅反應有冇令到你哋困擾？）我相信我哋每個對於自己嘅作品，都唔係要令大家去比較，都係做自己鍾意做嘅嘢，有人鍾意就一定有人唔鍾意，我覺得呢個係好正常嘅情況，所以冇特別去多諗。尤其是入行愈耐愈覺得，喺呢方面嘅思想都成熟咗好多。」訪問時未過23歲生日的姜濤，則透露自己的生日願望：「希望嚟緊紅館演唱會順利，每一個，無論係觀眾定我哋表演者本身可以做到、睇到自己想要嘅嘢之外，每個人都可以身體健康。」

Makeup：Annie G. Chan,Rainbow Chung,Giann Cheung,Cori Wong ,Mayling Suen @Annie G.Chan Makeup Centre

Hair：Man Chan,Denny Ku,Jeff Wan,Idols Leung,Harris Lai@CHIC Private I salon

服裝：Joyce、Mr Porter、Lane Crawford、Sacai、Sandro