晚吹｜陳慧敏遊巴基斯坦險被司機「賣豬仔」︰車咗我去佢屋企樓下

ViuTV晚吹系列節目《有酒今晚吹》由強尼、練美娟（娟姐）和黃詩詩主持，最新一集請到陳慧敏做嘉賓，陳慧敏在2019年時，曾獨自旅遊100天，她在埃及時被人非禮，更險些被性侵，當時事件引起外界的關注。而她在《有酒今晚吹》亦談及100日旅行時在巴基斯坦的一次驚險事件，差點被「賣豬仔」。



陳慧敏在2019年9月開展了她一個人的旅行，整個旅程用了100天。（IG@chan_wai_man）

陳慧敏當時在巴基斯坦，她用手機app call車去某一個地方，「上咗車之後嗰個男士就開始同我傾偈，佢唔車我去目的地，車咗我去佢屋企樓下。」陳慧敏立即跟他說她要去買巴士車飛而不是去這裏，男子對她保持友善的態度，表示覺得他們是朋友，他邀請陳慧敏到他的家，他說︰「你上嚟飲杯茶，我家姐等緊你，我家姐想同你做朋友。」陳慧敏拒絕，說他可以叫家姐下來，想亂說應付他。

陳慧敏再談驚險經歷。（電視截圖）

+ 10

陳慧敏指突然有另一個有鬚的男士上車，娟姐都大呼「真心癲」！陳慧敏說︰「跟住有個男士上車，佢哋喺度傾偈，用巴基斯坦語言傾偈。」主持問為什麼她不落車，她表示︰「我落車咪仲死，陣間佢捉鬼咗我去唔知邊度。」她當時只好不斷講自己要走，最後她打給旅館的人幫手，叫那邊的人打給司機，跟他說她一定要回家。事情還未完，陳慧敏說︰「最後佢兜咗我成兩個鐘，我先真係返到去。」她續說︰「總之我心情好差，因為我要買車飛，我要走，我要離開巴基斯坦，但我離開之前就遇到件咁嘅事，跟住我返到hostel就喊。」真的好驚險！