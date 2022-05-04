食腦喪B｜鍾志光整容後竟變蔣志光　網民笑爆︰誤墮美容陷阱

由何廣沛及江嘉敏主演《食腦喪Ｂ》上星期的收視錄得16.6點，收視一般。劇集更被指抄襲美劇《izombie》橋段，不過男主角何廣沛就力撐劇集同《izombie》所表達的東西根本不一樣，在第11集的劇情中，劇情講到蔣志光原來整容前是鍾志光，更是超級士兵喪屍且何廣沛的生父，該劇情更被網民封為「最有創意劇情」。

原來係兩父子。

劇情講到鍾志光（蔣志光整容前）二十年前寄信自稱出面有外遇而離開，子女也一直被騙其行船時失蹤，但實際上在家人不知情況之下被捉走做實驗，他體內喪屍病毒更一度爆發而殺害船上所有人，本想跟船沉落海底，但被日本漁民救起，後來再嘗試自殺，但被日本組織的犬養長治捉走做實驗，直至不久前等到機會炸爆實驗基地並成功逃走，之後爲掩人耳目整容成余果（蔣志光 飾）的樣貌。不過，此舉令何廣沛都忍不住問：「點解咁多樣唔整？偏偏要整到叔公咁嘅樣？」蔣志光講到：「咁你為咗你哋！」

點撃下圖睇整容前：

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劇集播出後，網民笑爆，紛紛留言：「蔣志光去咗講波，鍾志光唱相逢何必曾相識。」、「笑咗，誤墮美容陷阱。」和「都是志光,不用分哪麼細！」

兩位都深受網民歡迎：