Kim Kardashian穿瑪麗蓮夢露晚裝亮相　被爆臀部太大拉唔到拉鏈

一年一度的「時尚屆奧斯卡」Met Gala昨日（3/5）舉行，為了設合主題，一眾名人巨星都會盛裝出席展現出美國「鍍金時代」（Gilded Age）的輝煌時期。人氣女王Kim Kardashian就穿上一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）於1962年穿過的性感晚裝亮相，成為全場焦點！

Kardashian穿上一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）於1962年穿過的性感晚裝亮相，成為全場焦點！（Getty Images）

有指Kim臀部太大而拉唔到拉鏈，要以皮草作掩飾。（Getty Images）

染了一頭金髮的Kim Kardashian與男友Pete Davidson齊齊到場，而Kim身穿的瑪麗蓮夢露經典金色珠片裙現身，晚裝價值500萬美元（約3,900萬港元），非常誇張。據知，當年瑪麗蓮夢露於1962年曾穿過這條裙出席美國前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的生日派對。Kim接受傳媒訪問時透露，為了穿上這條裙而減掉16磅。

不過《TMZ》就爆Kim雖然甩掉16磅，但由於臀部太豐滿而未能拉到在下腰位置的拉鏈，並需要以白色皮草大衣遮著拉鏈位置。有指當時Kim確實是穿上了瑪麗蓮夢露的裙，但行完紅地氈後，就匆匆走進房間換上了一件更合身的複製禮服。另外，報道指真正的瑪麗蓮夢露晚裝多年來一直都沒有清洗過，而裙腳應該有些污跡。