荃灣豬肉檔店員貌似AK爆紅引大量街坊集郵　阿威：開心但有啲尷尬

近日荃灣街市豬肉店驚現一名貌似MIRROR成員AK的型男員工，根據網民上載的照片可見，這位型男留有一頭金髮、手上戴有銀戒指兼有紋身，即使帶着口罩，憑着一雙深邃的眼睛，都能推測出他是一名靚仔。《香港01》今日（4日）就到街市尋找他，讓各位了解型男背後的故事。



現年36歲的阿威近日爆紅，不少街坊前來與他合照。（鄺鈺瑩攝）

今日（4日）下午4時半，記者來到豬肉店門前，離遠已看到留有金髮的店員哥哥，店舖外亦不時有家庭主婦舉機拍攝他工作的情況。這位型男店員名叫阿威、現年36歲，他接受《香港01》訪問時說，一名熟客將其合照放到社交平台後便得到廣泛關注，近來亦有很多人前來合照。

店舖外亦不時有家庭主婦舉機拍攝他工作的情況。（鄺鈺瑩攝）

突然看到自己被廣泛報道，甚至有傳謀前來採訪，他坦言有點不知所措：「尷尬，怕醜呀嘛。因為太多朋友Send訊息畀我，冇諗過會變到咁樣。」問到是否因而成為店舖生招牌，他說：「新聞多咗嘅時候就多咗人嚟打卡。（一日會影幾多張合照？）今日超過30張，噚日新聞開始發得太大。開心嘅但有啲尷尬，做緊嘢時要擺低嘢同人影相，平時自己都唔係咁鍾意同人影相，多數自己同自己影多啲。」雖然合照令他感到尷尬，不過阿威仍非常樂意與街坊聊天：「教下街坊買嘢，點樣煮餸、煲湯。」

對於外貌被指似MIRROR成員AK，阿威笑說不覺得似對方：「我唔覺得（似）呀，似自己。（咁有冇覺得似邊位藝人？）有好多人話我似藝人，多數話似羅志祥、沈震軒。」被問到對自己的外貌評分，阿威謙虛表示：「覺得OK嘅，6分左右。」相信不少人亦會好奇阿威的感情狀況，他大方回答：「有另一半。」

點撃睇阿威工作情況：