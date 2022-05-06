怪你過分美麗｜內地娛樂圈的真實寫照　惠英紅演活自己的經歷

港台電視31的「國劇830」自上年7月開始，為香港觀眾搜羅內地爆紅劇集，讓觀眾在電視上有多一個選擇，一直以來都有不少好評。在《巡迴檢察組》播畢後，由秦嵐、高以翔、王子異和王耀慶主演的《怪你過分美麗》將於5月6日起在港台電視31「國劇830」時段播出，劇集主要圍繞著秦嵐飾演的「莫向晚」，是一位做事雷厲風行、八面玲瓏的金牌經理人，不過她冷静自負、不但善于捧红藝人，更善於將各合作方玩弄於股掌之間，劍鋒所指所向披靡。劇集聚焦內地娛樂圈，內容真實貼地，以至於令很多網友將角色與現實人物對號入座。

《怪你過分美麗》是一部講述娛樂圈的劇集。（劇照）

點解話內容貼地？因為有網民認為劇中不少角色都是反射真實人物！其中一件網民發現的例子，就是秦嵐飾演的「莫向晚」這個角色。角色是業內出名的鐵血經理人，帶著兩位頂級流量小花與小生，大事小事一手操辦。而網民猜測現實的模板便是內地金牌經理人楊天真，創立壹心娛樂，公關能力超強，處事思路清晰，帶過很多流量藝人，包括鹿晗、張藝興、歐陽娜娜等，秦嵐在劇中的深紅色天鵝絨西裝與楊天真曾經的着裝相似，因此令不少人覺得莫向晚的原型就是楊天真。

秦嵐飾演金牌經理人。（劇照）

當然，也並不只有這個例子，網民還推測了多個模板人物，其中包括楊洋、鄭爽、Angelababy、楊冪、劉愷威等人，所以真實程度的確夠高。

劇集有真實性，帶大家探索一直有神秘霧霾籠罩的娛樂圈，當然非常吸引，加上劇組的演員都是實力派代表。秦嵐自《延禧攻略》再度翻紅，已故的高以翔是實力與顏值雙擔當，更有香港影后兼視后惠英紅，紅姐在劇中飾演已經息影的影后，後來為秦嵐而復出，最後再一次名成利就，也頗有紅姐現實中的影子，只不過息影的期間便是紅姐的低潮期。