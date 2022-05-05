73歲宮雪花準備發行NFT搵自己做作品靈感？　「我覺得好有創意」

宮雪花（花姐）昨日（4/5）現身尖沙咀出席NFT展覽開幕典禮並接受《香港01》訪問。現年73歲的宮雪花作風一向大膽、與時並重，就連近年非常流行的NFT亦略知一二，甚至打算發行屬於自己的NFT：「因為有好多上海、北京、香港公司搵過我，佢哋話我啲畫嘅感覺特別適合NFT。」花姐又言：「NFT係而家嘅趨勢，雖然我年紀大，但係都跟得上潮流。」

宮雪花出席NFT展覽開幕典禮時接受《香港01》訪問。（葉志明攝）

花姐在訪問途中更向大家分享自己的靚靚畫作，談到靈感來源時，花姐就笑言：「以靚女為主，似自己！」不過，她隨後又表示現時的畫作是以瑪麗蓮夢露作為原型，花姐直言：「啲畫好特別，我覺得自己非常有創意。」而她自爆有公司打算用五萬元買下花姐的畫作，更揚言要買斷去做NFT，但花姐為此表示：「唔希望呢啲事情發生，我希望大家都有份。」

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宮雪花認為買股票、炒地皮是過往的投資潮流，而現在的大趨勢則是NFT，如此緊貼潮流的花姐被問到有沒有留意同樣受到很多人追捧的MIRROR時，花姐先是呆滯了幾秒才問出：「係唔係姜濤？我淨係記住咗一個名就係姜濤，其他就完全唔記！」之後花姐更說：「因為我覺得我個仔好靚仔，佢靚仔過所有人，所以我對佢哋冇乜特別感覺，可能MIRROR佢哋好有才華或者唱歌好好聽，但係你話靚仔咁就……都不及我個仔。」