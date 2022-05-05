鍾麗緹二女不滿被指整咗雙眼皮　公開大鬧網民：你腦子有點問題

性感女神鍾麗緹（Christy）與兩任前夫育有三個囡囡張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla），個個都遺傳了媽媽的優良基因，生得十分標緻，當中細女Cayla眼大大又笑容甜美，而二女Jaden雖然過往被指不及Cayla可愛，但隨着Jaden長大，逐漸褪去稚嫩氣息，愈大愈靚女！不過日前就有網民留言指13歲的Jaden年紀細細就做了雙眼皮，令Jaden非常憤怒，更拍片公開大罵對方！



Jaden同Cayla都愈大愈靚女！（微博@鍾麗緹Christy）

Jaden拍片公開大鬧網民。（影片截圖）

片中Jaden用了Filter，顯得雙眼皮特別深邃，她講道：「你沒事吧？你家08的13歲了就是做雙眼皮是嗎？並且你是怎麼能那麼明確的跟大家說我是做雙眼皮了。」她更大鬧：「你是用你的親眼看到嗎？那要是這樣的話，那我建議，我勸你去醫院查一下你的腦子，還有你的眼睛，因為你腦子有點問題。」最後還對着鏡頭翻白眼，可見Jaden對於網民的評論非常不滿。

非常不滿！（影片截圖）

Jaden小時候眼睛小、膚色偏黑，因而被網民指樣貌不夠出眾。（微博@Jaden張思捷）

Christy大女Yasmine不但擁有混血兒樣貌，身材更盡得媽咪真傳，早前她參加《溫哥華華裔小姐競選2021》奪得亞軍和最上鏡小姐，承傳媽媽選美之路，更表示有意入行發展演藝事業。而細女Cayla眼大大，曾與張倫碩參加節目《爸爸去哪兒》第四季而深受觀眾喜愛，反觀二女Jaden就比較輸蝕，因為小時候眼睛小、膚色偏黑，因而被網民指樣貌不夠出眾，不過從小練舞的她，去年在內地節目《跳舞吧！少年》中大展舞技，除了可見她舞蹈底子紮實之外，她更毫不怯場，展現自信，驚艷全場，贏得觀眾及網民的讚賞！

Jaden在內地節目《跳舞吧！少年》中大展舞技！（微博@金鷹卡通）

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鍾麗緹大女Yasmine盡得媽咪真傳 着性感內衣大展美好身段