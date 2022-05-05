「東張女神」林希靈探聾啞女美華 　獲贈兩個橙：約好下次新居見

無綫（TVB）資訊節目早前報道，被女保安阿娟趕出家門聾啞女子美華已獲編配同區公屋單位，更獲好心市民送贈熱水爐和煮食爐。主持林希靈（Agnes）亦因採訪聾啞女美華被封為「正義女神」。



聾啞女美華被趕出屋，真係好慘。（《東張西望截圖）

林希靈今日（5日）於Instagram發文透露，近日在聾人慈善機構「龍耳」陪同下前往探望美華。美華比之前更精神，林希靈興奮說道：「説來慚愧，過了幾個月，我記得的手語就只有『開心』和『朱古力』。機構同事笑問為何會記得『朱古力』的手語，我説因為美華最愛就是『朱古力』。當我們買了她最愛的某餅店朱古力蛋糕時，美華笑得更燦爛，她用手指點着頭，雀躍地表示『你記得』」

好多市民關心美華。（《東張西望截圖）

美華亦贈予林希靈兩個大橙，令她相當驚喜，「她特別叮囑説，細橙很酸，大橙是最甜的，她要把最甜的送給我。」兩人更約定下次在美華新居見面，林希靈又呼籲市民捐助「龍耳」幫助更多聾啞人士。

林希靈近日探望美華。（IG@lamheiling）

《東張西望》於3月31日的跟進報道透露，女保安員阿娟未有如約搬離居所。另外，美華正式入稟追回業權後，有消息指阿娟也想打官司，反追討美華令她找不到工作。幫助美華追討的聾人福利機構創辦人則指，早前遞交入稟狀後，對方不同意且進行反駁，所以現時官司尚在排期當中。

有指因為新聞曝光，令阿娟搵唔到工做。（《東張西望截圖）