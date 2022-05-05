成龍搭直升機空降杭州新樓盤排場大　被爆豪擲逾4700萬買江景豪宅

近年不少港星都將工作重心轉移到內地，並在內地置業，計劃長住，日前成龍突然現身杭州一個樓盤，引來轟動。當日下午成龍乘坐直升機「空降」售樓處頂樓天台，以一身白色休閒裝現身的他精神奕奕，他更在天台擺Pose留影，心情大靚。之後成龍在多位工作人員陪同下抵達售樓處，集團董事長石金禹亦有親自接待，排場甚大，成龍更親切地同現場群眾打招呼，完全沒有巨星架子！



成龍乘坐直升機「空降」售樓處頂樓天台。（影片截圖）

成龍在董事長的帶領下參觀了一套俯瞰江景的豪宅，他大讚杭州發展迅速，環境舒適，並笑言原本只是想參觀一下新樓盤，但看完樓後就有意出手：「本來沒有，現在有意思在這邊筑一個家，你看這個窗看到錢塘江，人氣也很旺、方便，我相信石總會給我很好的一個折扣。」據知成龍最後出手買入一套逾400平方米（約4,305平方呎）的江景房，售價約4,000萬元人民幣（約4,745萬港元），不但地理位置絕佳，靠近錢塘江，而且屋內裝修亦十分豪華，採用國際頂級用料，整體是新古典風格，全屋以水晶吊燈裝飾，大廳和飯廳空間都相當闊落，透過落地玻璃可盡覽靚景，玄關、浴室及廚房等都採用雲石，處處都盡顯奢華！

成龍不但出手買入一套江景房，更成為樓盤的代言人。（微博圖片）

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