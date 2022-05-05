東張西望︱走「法律罅」死人霸官地　街坊要日日對住幾十個山墳

無綫（TVB）節目《東張西望》報道，位於青衣的青華苑對出的山頭，於近年大量湧現山墳。街坊向《東張西望》表示，原本入伙時對出只得幾個山墳，但近年突然之間增加了數十個山墳，更懷疑有部份山墳是建在政府許可範圍之外，影響景觀之餘，還引致排水以及生態問題。



懷疑違法興建山墳。（《東張西望》截圖）

《東張西望》指，原址的山頭屬於原居民落葬的範圍，1983年之後落葬的需要建在政府許可範圍之內，而1983年之前已經建成的則不受限，但懷疑有人走「法律罅」，頻頻在許可範圍之外地段興建無名無姓，無下葬日子的新墳頭，以令相關部門無法確認下葬日子，因而逃過審查。

懷疑違法興建山墳。（《東張西望》截圖）

有街坊接受訪問時說：「我喺度住咗12、3年，真係愈起愈多。」《東張西望》攝製隊到現場視察，亦發現在許可範圍之外地段也有十分多懷疑正在興建的山墳，但有指這些興建商都以「修繕舊有山墳」為由走「法律罅」。不特止，居民的生活更受到影響，早前這些山墳興建商更開山闢地，非法在斬樹、在山邊建路而方便自己運送材料上山起墳，大大增加落雨時山泥傾瀉的危險性，也同時將山上的野豬和毒蛇趕至山下的居苑。

真係好多「新」山墳。（《東張西望》截圖）

屋苑居民向警察投訴時，亦沒有回音，街坊說：「警察可能對呢啲中國風俗比較忌諱，就由得佢哋繼續。」而地政署亦只是回覆說「沒有批准砍樹」。街坊續說，政府相關部門都沒有即時派員跟進，而青衣鄉事委員會以書面回覆《東張西望》查詢，亦表示他們職能只是確認下葬者是否原居民，並沒有權調查偷葬問題。